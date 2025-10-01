美 에너지부 "미 최대 리튬광산 지분 5% 취득"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희토류 이어 핵심 광물 공급망 확보 나서

크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 정부가 리튬 아메리카 지분 5%와 '태커 패스' 광산 프로젝트 지분 5%를 취득할 것이라고 밝혔다.

라이트 장관은 지난달 30일(현지시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 "광산을 건설하는 것이 미국에 최선의 이익"이라며 "몇 년 안에 수입 리튬의 막대한 양을 대체하게 될 것"이라고 말했다.

캐나다 업체인 리튬 아메리카와 미국 자동차업체 제너럴모터스(GM)는 합작 투자를 통해 미국 네바다주 태커 패스에 있는 미국 내 최대 리튬 광산을 개발하고 있다. 양사의 지분 비율은 62% 대 38%다. GM은 이 프로젝트에 6억2500만달러를 투자했고, 1단계 생산량 전량과 2단계 생산량 일부를 향후 20년간 구매할 수 있는 권리를 확보하고 있다.

앞서 블룸버그통신은 바이든 전 행정부 시기인 지난해 10월 미 에너지부가 태커 패스 프로젝트에 22억달러의 대출을 제공하기로 했고, 대출 집행을 위한 초기 조건을 충족 못 한 리튬 아메리카와 GM이 에너지부에 대출 구조조정을 요청했다고 전한 바 있다. 초기 논의 과정에서 행정부 관계자들은 시장 상황과 무관하게 GM이 리튬 구매를 보장할 것을 요구했으나 GM이 이를 거부하면서 지분 요구로 이어진 것으로 전해졌다.





이번 거래는 트럼프 행정부가 국가 안보 차원에서 중국이 무기화하는 핵심 광물을 확보하기 위해 기업의 지분을 직접 취득하는 또 다른 사례가 된다. 앞서 미 국방부는 미국 내 유일한 희토류 광산을 운영하는 MP머티리얼스에 4억달러를 투자해 최대 주주가 됐다. 이와 함께 트럼프 행정부는 반도체법에 따라 승인된 보조금 등 89억달러를 투자해 경영난을 겪는 인텔 지분 9.9%를 확보한 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

