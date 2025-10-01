국내 첫 수소 '차세대 부산형 급행철도' 민간투자사업 적격성 조사 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BuTX 민간투자사업, 한국개발연구원 민자적격성조사 통과



가덕도신공항~북항~해운대, 부산 전역 연결 혁신 교통수단

부산시가 추진 중인 차세대 부산형 급행철도 이른바 'BuTX' 사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자 적격성 조사를 통과했다.

박형준 부산시장은 추석 연휴를 이틀 앞둔 1일 "시민께 아주 반가운 소식을 전한다"며 상기된 목소리로 긴급 브리핑을 진행했다.

BuTX는 부산 도심 지하공간에 고속 이동 수단을 만들어 도심 주요 거점을 고속철도망으로 연계하는 사업이다. 가덕도 신공항에서부터 북항, 해운대까지 수소철도 차량을 도입해 신공항 개항 시기에 맞춰 개통을 목표로 한다.

박형준 부산시장이 1일 오전 차세대 부산형 급행철도 사업의 민자적격성 통과 결과를 브리핑하고 있다.

이 사업은 2023년 9월 하나금융그룹이 주관사로 참여한 '(가칭)BuTX 급행철도㈜'가 제안서를 제출하면서 본격화됐다. 같은 해 11월 부산시가 KDI에 적격성 조사를 의뢰했고 이번 통과로 민간투자사업 방식 추진이 가능해졌다. 민자 방식을 도입해 재정 부담을 줄이고 사업 효율성을 높인다는 구상이다.

BuTX가 개통되면 출퇴근 시간 단축, 교통 혼잡 완화, 대중교통 편의 증대, 탄소 저감 등 다각적인 효과가 기대된다. 시는 올해 말까지 전략환경영향평가, 재해영향성 검토, 환승 편의성 검토를 마친 뒤 제3자 제안공고안을 마련할 계획이다. 이후 2026년 상반기 시의회 동의와 민간투자사업 심의를 거쳐 제3자 제안공고를 내고 2027년 사업자 지정 및 실시협약 체결 절차에 들어간다.

정거장은 주변 지역과 시너지 효과를 고려해 복합 개발 방식을 적용한다. 또 사업을 경남·울산까지 확대해 부·울·경을 30분 생활권으로 연결하는 광역철도망으로 발전시키는 구상도 추진 중이다. 시는 이를 위해 지난해 5월 국토교통부에 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 건의해 협의를 이어가고 있다.





박형준 부산시장은 "국내 최초로 수소 철도차량을 도입하는 BuTX는 부산이 친환경 수소 첨단 도시로 도약하는 계기"라며 "부·울·경을 묶는 광역경제권의 핵심축이자 부산이 글로벌 허브도시로 나아가는 추진력이 될 것"이라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

