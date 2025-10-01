황금연휴, "천년고도 경주로 떠나자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계문화유산·야경의 백미, 경주만의 매력

가족·연인·친구와 함께하는 힐링 여행지

청년문화와 감성이 살아 숨 쉬는 거리

다가오는 황금연휴, 국내 어디로 떠날지 고민하는 이들이 많다.

경주는 유네스코 세계문화유산을 품은 도시이자 신라 천년의 수도로, 그 자체가 살아 있는 역사 교과서다.

불국사·석굴암 같은 고대의 문화유산에서부터 동궁과 월지, 월정교가 빚어내는 낭만적인 야경, 가족과 함께 즐길 수 있는 보문단지와 동해안 여행지까지 다양한 매력이 한데 모여 있다.

특히 최근에는 황리단길을 중심으로 한 청년문화와 감성 관광이 활기를 더하면서 전통과 현대가 공존하는 도시로 재탄생하고 있다.

경주는 단순히 과거를 보존하는 데 그치지 않고, 새로운 세대와의 소통을 통해 '살아 있는 역사 도시'로 나아가고 있으며, 곳곳은 꼭 방문해야 할 '머스트 플레이스'로 가득하다.

경주시는 황금연휴 기간 꼭 가볼 만한 대표 명소와 즐길거리를 다각도로 소개한다. <편집자 주>

문무대왕릉의 일출

◆천년의 숨결이 살아 있는 세계유산, 불국사·석굴암

불국사와 석굴암은 한국 불교문화의 정수이자 세계적인 보물이다. 불국사는 신라인들이 이상향인 불국토를 지상에 구현하고자 세운 사찰로, 종교적 상징성과 건축미가 조화를 이룬다. 대웅전 앞 청운교와 백운교는 하늘로 오르는 듯한 신비로움을 자아내며, 다보탑과 삼층석탑(석가탑)은 서로 다른 조형미로 보는 이들을 압도한다. 다보탑은 화려함과 장엄함을, 삼층석탑은 단아한 균형미를 보여주며 한국 석탑 예술의 양대 산맥으로 꼽힌다.

극락전과 범종각 등 사찰 곳곳을 둘러보면 신라인들의 예술적 감각과 장인 정신이 곳곳에 배어 있음을 실감하게 된다. 방문객들은 단순히 불교 성지를 찾는 데 그치지 않고, 동아시아 건축사와 종교사의 맥락 속에서 불국사의 가치를 새롭게 이해하게 된다.

석굴암은 동해 일출과 맞닿아 있는 인공 석굴 사찰로, 원형 배치의 보살상과 천왕상이 본존불을 둘러싼 구조가 특징이다. 이는 단순한 불상 배치가 아니라 우주를 상징하는 설계로, 신라 불교의 높은 철학적 수준을 드러낸다. 차가운 석굴 내부에서 본존불의 온화한 미소와 마주하는 순간, 천년 세월을 뛰어넘는 감동이 찾아온다.

불국사와 석굴암을 함께 찾는 여정은 단순한 관광이 아니라 종교적 성찰과 문화적 체험, 그리고 정신적 치유의 시간으로 이어진다. 이곳은 경주가 '천년고도'라는 이름에 걸맞은 도시임을 상징적으로 보여준다.

◆신라 왕도, 별빛의 도시, 대릉원·첨성대·월성

대릉원 고분군에 들어서면 거대한 봉분이 이어져 고대 왕국의 위엄을 실감할 수 있다. 천마총 내부 전시관에서는 실제 출토된 금관, 장신구 등을 가까이서 볼 수 있어 신라 왕실의 생활을 생생하게 느낄 수 있다. 고분 주변의 산책로는 계절마다 꽃과 나무로 단장되어 있어 산책만으로도 역사와 자연을 함께 체험할 수 있다.

첨성대는 동양에서 가장 오래된 천문대로, 362개의 돌로 쌓아 올린 구조물이 당시의 과학기술 수준을 보여준다. 낮에는 고즈넉한 자태가 돋보이고, 밤에는 별빛과 어우러진 조명 속에서 더욱 신비로운 분위기를 연출한다. 어린이들과 함께 찾는 가족 단위 여행객은 첨성대 주변에서 별자리 체험 프로그램에 참여하며 과거와 현재가 만나는 시간을 보낼 수 있다.

월성은 신라 왕궁이 자리했던 곳으로, 발굴 현장에서 계속 새로운 유물이 출토되고 있다. 궁궐터 곳곳에는 안내판과 전시관이 마련돼 여행객들이 발굴 과정과 역사적 의의를 이해할 수 있다. 특히 야간에는 경관조명이 켜져 과거 신라 궁궐의 위용을 상상하게 만든다. 대릉원, 첨성대, 월성이 어우러진 이 일대는 '별빛의 도시 경주'를 상징하는 핵심 공간이다.

◆빛과 물이 어우러진 신라의 낭만, 동궁과 월지·월정교·교촌마을

동궁과 월지는 신라 왕궁의 별궁 터이다. 다른 부속건물들과 함께 왕자가 거처하는 동궁으로 사용되면서, 나라의 경사가 있을 때나 귀한 손님을 맞을 때 이곳에서 연회를 베푼 장소이기도 하다. 지금은 물 위로 비친 누각과 조명이 어우러져 경주의 대표 야경 명소로 자리 잡았다. 사계절마다 풍경이 달라 봄 벚꽃, 여름 연꽃, 가을 갈대, 겨울 설경이 연못과 조화를 이루며 낭만적인 분위기를 선사한다. 연못 가장자리를 따라 걷다 보면 누구나 천년 전 신라의 풍류를 상상하게 된다.

월정교는 남천을 가로지르는 웅장한 목교로, 복원 이후 경주의 새로운 랜드마크가 됐다. 다리 위를 걸으며 맞는 바람과 물결 소리는 여행자들에게 고즈넉한 감동을 준다. 특히 야간 조명 속 월정교는 마치 신라 시대로의 문이 열리는 듯한 착각을 불러일으킨다.

교촌마을은 전통 한옥과 생활문화가 고스란히 남아 있는 곳으로, 주말이면 전통혼례 재현, 풍물 공연 등 다양한 체험 프로그램이 열려 머무는 관광지로서 매력을 더한다. 여행자들은 한옥 마루에 앉아 차 한 잔을 마시거나, 골목길을 걸으며 사진을 찍으며 일상의 여유를 되찾는다. 이 일대는 역사와 생활, 전통과 현대가 공존하는 특별한 무대다.

◆찬란했던 신라의 웅장함, 황룡사터·분황사

황룡사터는 과거 신라 최대 사찰이자 동아시아 최대 목탑이 서 있던 자리다. 9층 목탑은 나라의 안녕과 번영을 기원하는 상징물이었으나, 몽골 침입으로 소실됐다. 지금은 터만 남아 있지만, 안내판과 복원 모형을 통해 당시의 웅장함을 짐작할 수 있다. 여행객들은 이곳에서 상상력을 더해 신라의 위엄을 마음속에 그리게 된다.

분황사는 선덕여왕 시절 창건된 사찰로, 석탑과 석불좌상이 현재까지 남아 있다. 화강암을 벽돌 모양으로 다듬어 쌓아올린 분황사 모전석탑은 한국 석탑 건축사에서 중요한 가치를 지닌다. 사찰 마당에 앉아 탑을 바라보면, 신라인들이 불법(佛法)에 의지해 나라의 안녕을 기원했던 마음을 느낄 수 있다. 이곳은 단순히 옛 건축물이 아니라, 신라인들의 정신과 종교적 세계관을 만나는 장소다.

◆신라 천년의 보물창고, 국립경주박물관

국립경주박물관은 경주 여행의 필수 코스로, 신라 천년의 보물들을 집대성한 공간이다. 천마총 금관, 불상, 토기, 금동 장신구 등 수천 점의 유물이 전시되어 있다. 전시실은 주제별로 나눠 있어 관람객들이 신라의 정치, 경제, 문화, 생활상을 체계적으로 이해할 수 있도록 돕는다.

특히 천마총 금관은 금과 옥으로 장식된 화려한 장신구로, 고대 장인의 정교한 솜씨를 보여준다. 어린이 체험 프로그램과 오디오 가이드 서비스도 마련돼 있어 남녀노소 누구나 흥미롭게 관람할 수 있다. 경주박물관을 찾는 것은 단순한 관람을 넘어 신라 천년의 이야기를 직접 체험하는 여정이다.

◆가족과 함께하는 힐링 여행, 보문호·보문관광단지

보문호는 사계절마다 다른 매력을 뽐내는 경주의 대표적인 휴식처다. 봄에는 벚꽃이 만발해 가족 나들이객으로 붐비고, 여름에는 짙은 녹음 속에서 자전거와 유람선을 즐길 수 있다. 가을에는 단풍이 호수를 붉게 물들이고, 겨울에는 고요한 설경이 평온한 분위기를 선사한다. 산책로와 자전거 도로는 남녀노소 모두에게 인기다.

보문관광단지는 호텔, 리조트, 어트랙션 테마파크, 워터파크, 골프장이 집약된 체류형 관광단지다. 다양한 숙박과 레저 시설을 갖춰 하루 여행으로는 부족한 경주의 매력을 충분히 즐길 수 있다. 아이들과 함께 수영장에서 물놀이를 즐기고, 저녁에는 가족이 함께 호수 주변 레스토랑에서 식사를 하며 휴식을 취할 수 있다. 보문단지는 경주를 찾는 가족 여행객들에게 '머무는 경주'를 경험하게 하는 최적의 공간이다.

◆호국의 전설이 깃든 동해 바닷가, 감은사지·문무대왕릉

감은사지는 문무대왕이 세운 사찰로, 동해를 향해 서 있는 삼층석탑이 인상적이다. 탑 앞에 서면 끝없이 펼쳐진 바다와 맞닿아 왕의 호국정신이 고스란히 전해진다. 바람에 실린 파도 소리는 당시 신라인들의 기도 소리와 겹쳐지는 듯한 감흥을 준다.

문무대왕릉은 세계적으로도 드문 수중릉으로, 바다 한가운데 자리한다. "죽어서도 나라를 지키겠다"는 왕의 유언이 실현된 상징적인 유적지다. 특히 해가 떠오르는 새벽, 붉은 태양이 파도 위로 솟아오르는 장면은 잊을 수 없는 감동을 선사한다. 이곳은 단순한 유적지가 아니라, 호국정신과 자연의 장엄함이 만나는 특별한 공간이다.

◆살아 있는 전통과 청년문화, 양동마을·옥산서원·황리단길

양동마을은 조선시대 양반가옥이 잘 보존된 마을로, 현재도 주민들이 생활하고 있어 '살아 있는 전통 마을'로 불린다. 좁은 골목길과 고택 곳곳에는 선조들의 생활 방식과 정신문화가 고스란히 남아 있다.

여행객들은 민박 체험이나 전통 체험 프로그램을 통해 마치 과거로 시간여행을 떠난 듯한 경험을 할 수 있다.

옥산서원은 유학 정신을 계승한 교육기관으로, 고즈넉한 풍경 속에서 학문의 가치를 되새길 수 있다. 선비들의 학문과 정신을 엿볼 수 있는 유적지로, 한국 전통 교육 문화의 살아 있는 현장이다.

황리단길은 전통과 현대가 공존하는 거리다. 감성 카페, 공방, 갤러리들이 즐비해 젊은 세대뿐 아니라 가족 단위 관광객에게도 인기다. 낮에는 전통 한옥과 현대적 상점이 어우러진 이색적인 풍경이, 밤에는 청년문화가 뿜어내는 활력이 여행자들의 발걸음을 붙잡는다. 황리단길은 이제 경주의 새로운 랜드마크로 자리매김했다.

◆황금연휴, 경주가 답이다

2025년 황금연휴, 어디로 가야 할지 고민된다면 경주가 정답이다.

불국사·석굴암에서 천년의 숨결을, 대릉원·첨성대·월성에서 고대 왕국의 위엄을, 동궁과 월지·월정교에서 낭만적인 야경을, 황룡사터·분황사에서 찬란했던 신라의 영광을, 국립경주박물관에서 천년의 보물을, 보문호·보문단지에서 가족의 휴식을, 감은사지·문무대왕릉에서 호국정신을, 양동마을·황리단길에서 전통과 현대의 공존을 만날 수 있다.





역사와 문화, 휴식과 낭만을 모두 품은 도시 경주. 이번 황금연휴에는 천년고도 경주에서 잊지 못할 추억을 만들어 보자.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

