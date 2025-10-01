백경현 구리시장 "모두가 외롭지 않은 따뜻한 명절 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 추석 맞아 사회복지시설 방문

입소자 위문품 전달·종사자 격려

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 30일 민족 최대 명절 추석을 앞두고 지역 내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고, 시설 종사자와 입소자들과 따뜻한 정을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

백경현 구리시장(오른쪽)이 지난 30일 민족 최대 명절 추석을 앞두고 지역 내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 있다. 구리시 제공

이날 백경현 구리시장을 비롯한 시 관계자들은 ▲ 구리 장애인 근로복지센터(센터장 정용규) ▲ 한나의 집(원장 남철민) ▲ 구리시립노인전문요양원(센터장 오원우) 등 주요 복지시설 3개소를 차례로 방문해 명절에도 가족과 함께하지 못하는 복지시설 입소자들에게 온정을 전하고, 지역 사회복지 향상을 위해 헌신하고 있는 종사자들에게 감사의 마음을 전했다.

백 시장은 위문품으로 마련한 백미 30포와 라면 65박스를 직접 전달하며 입소자들의 안부를 살피고, 현장에서 묵묵히 봉사하는 시설 종사자들의 노고를 격려했다.

백경현 시장은 "모두가 외롭지 않은 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 작은 정성을 준비했다"며 "지역사회를 위해 애써주시는 시설 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "앞으로도 이웃과 함께하는 나눔 문화를 확산해 구리 시민 모두가 행복한 공동체 속에서 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편, 구리시는 매년 설과 추석 명절마다 8개 동 행정복지센터와 기간단체를 중심으로 민간 자원과 연계해 복지시설·저소득 가정·홀몸 어르신 등 소외계층에 후원 물품과 명절 음식을 전달하고, 경기사회복지공동모금회 지원금을 지급하는 등 나눔 활동을 이어오고 있다.





시는 앞으로도 일회성 지원이 아닌 민·관 협력 기반의 지속적인 나눔 활동을 확대해 '더 따뜻한 도시, 더 행복한 구리'를 실현하고, 시민 모두가 함께 성장하며 행복을 누리는 도시를 만들어갈 방침이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

