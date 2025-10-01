경북TP, '경북 청년 창업기업 투자상담회' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 창업기업 9개사, 수도권·지역 투자사에 IR 피칭

25일 8개 청년 창업기업 IR 피칭·1:1 투자상담 진행

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 최근 대구 인터불고호텔 본관 레이디스홀에서 '경북 청년 창업기업 투자상담회(IR & NETWORK)'를 성공적으로 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 경북지역 청년 창업기업들의 투자 유치 기회를 확대하고 수도권 및 지역 투자 전문가들과의 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

AD

지난달 26일 개최된 이번 상담회에는 경북 청년창업 JUMP-UP 지원사업 지원기업 4개사, 경북 청년CEO 심화·육성 지원기업 2개사, 경북청년창업지원센터 입주기업 2개사 등 총 8개사가 참여해 자신들의 비즈니스 모델, 성장 전략, 투자 유치 계획을 발표했다.

행사에서는 ▲디컴포지션(주)(대표이사 최명현) ▲무계스마트농업(대표 류한웅) ▲(주)리빗(대표 이정민) ▲RP모빌리티(대표 김원영) ▲나로보스(대표 황영광) ▲태산물산(대표 노원준) ▲(주)크림오프(대표이사 권도혁) ▲세제몰(대표 연응준) 등이 IR 피칭에 나섰다.

이들은 모두 도내 유망 청년 기업들로 다양한 산업 분야에서 성장 잠재력 선보이고 있는 기업으로, 참가 기업들은 AI 데이터 분석, 스마트농업, 모빌리티 솔루션, 친환경 유통, 반려동물 산업 등 다양한 산업군에서 사업 성과와 비전을 공유했다.

투자사로는 iM투자파트너스, 와이앤아처㈜, 경북창조경제혁신센터, SAGKOREA, ㈜디큐브랩스, ㈜티비즈 등 VC, AC, 엔젤 등 기업의 투자단계에 맞는 다양한 투자자가 참석해 기업들의 IR 발표를 심도 있게 검토하고, 현장에서 투자 상담을 진행했다.

행사를 주관한 경북청년창업지원센터는 행사 직후 기업과 투자사 간 1:1 미팅을 연계해 맞춤형 투자 상담을 지원했다. 이를 통해 초기 단계 스타트업이 직면한 투자 난관을 해소하고, 실질적인 자금 조달 가능성을 높였다.

행사에 참여한 미세플라스틱 검출·제거 및 플라스틱 분해 미생물 기반 기술 스타트업 디컴포지션㈜ 최명현 대표이사는 "이번 IR 피칭은 투자 유치의 기회일 뿐만 아니라, 협업 파트너를 만나는 자리이기도 했다"며 "본 행사를 통해 투자자와 연결되어 구체적인 사업계획서 전략서까지도 주고 받았다"고 밝혔다.

디컴포지션은 지난달 세플라스틱 검출 제거 솔루션 통합 브랜드 5mm(오미리)를 론칭했고, 혈중 미세나노플라스틱 검출과 체내 미세플라스틱 제거 솔루션을 사업화하고 있다.

2025년 4분기부터 국내외 최초로 미세플라스틱 체내 디톡스 제품 론칭을 준비 중이다.

하인성 경북테크노파크 원장은 "이번 상담회는 단순한 IR 발표 자리를 넘어 창업기업이 투자자에게 직접 투자전략 및 방향에 대한 조언을 듣고 구체적인 투자 조건과 협력 가능성을 논의한 자리였다"며 "앞으로도 경북 청년 창업기업이 수도권 투자 네트워크와 적극적으로 연결될 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 전했다.

참가 기업들은 사업 확장에 필요한 자금 유치 가능성을 높였으며 투자사들은 유망 스타트업을 조기에 발굴할 수 있었다는 평가를 받았다.





AD

경북청년창업지원센터는 이번 상담회를 계기로 창업 및 사업화 지원프로그램 외 분기별 정기 투자상담회 및 데모데이를 확대 운영하고, 경북 청년 창업기업이 수도권 투자 생태계에 안정적으로 진입할 수 있도록 지속 지원할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>