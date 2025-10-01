강원도교육청, 관리감독자 역할 강화로 산업재해 예방 '앞장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 4회…사례 중심 교육으로 관리감독자 안전 역량 강화

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 지난 30일 강원특별자치도교육청유아교육원에서 공립학교장 및 기관장 156명을 대상으로 산업안전보건 관리감독자 교육을 실시했다.

강원특별자치도교육청이 지난 30일 강원특별자치도교육청유아교육원에서 공립학교장 및 기관장 156명을 대상으로 산업안전보건 관리감독자 교육을 실시하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

이어 10월 23일(목)에는 강원특별자치도교육청교육연수원에서 추가 교육을 진행할 예정이다.

이번 교육은 「산업안전보건법」에 따른 법정 교육으로, 산업재해 예방과 안전한 근로환경 조성을 목표로 마련되었다. 최근 지속적으로 발생하는 중대재해 및 산업재해에 따라 관리감독자의 책임과 역할이 강조되는 상황에서, 현장 대응력을 높이기 위해 실제 사례 중심으로 구성하였다.

교육은 상반기에 4월 15일, 29일 총 2회 실시됐으며, 하반기에도 9월과 10월 중 2차례 운영되어 회당 8시간씩, 연간 총 4회 실시될 예정이다.

주요 내용은 △산업안전보건법과 중대재해처벌법상 관리감독자의 의무 △산업재해예방을 위한 관리감독자의 역할 △유해화학물질과 물질안전보건자료(MSDS) 관리 등 현장 실무 중심으로 구성됐다.





김명복 안전복지과장은 "이번 교육을 통해 관리감독자들의 안전관리 역량이 더욱 향상되기를 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 현장 중심의 지원을 통해 사고를 사전에 예방하고 안전문화가 학교 현장에 뿌리 내릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

