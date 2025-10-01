포항 영일만항 이용 물동량 인센티브 7억 9700만원 지원… 항만 활성화 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 물동량 실적 따라 이용장려금·항로연장지원금 등 인센티브 지급



글로벌 선사 유치·신규 항로 개설… 물류 경쟁력↑·컨테이너부두 활성화

포항시는 1일 열린 '2025년 제2차 포항 영일만항 경쟁력강화사업 심의위원회'에서 선사·화주·국제물류주선업자 등 52개 업체에 총 7억 9700만원을 지원하기로 의결했다.

이날 '상반기 영일만항 이용 실적에 따른 인센티브 지원안' 의결에 따라 ▲화주 46개 업체에 이용장려금 3억 9800만원 ▲선사 2개 업체에 항로연장지원금 3억 3600만원 ▲국제물류주선업자 4개 업체에 볼륨인센티브 6300만원 등 총 52개 업체에 7억 9700만원이 지원된다.

영일만항 이용을 독려하고 항만 활성화를 뒷받침하기 위한 조치로 영일만항 인센티브는 이용 실적에 따라 차등 지원되며, 신청은 상반기 실적은 7월 31일까지, 하반기 실적은 다음 해 1월 31일까지 가능하다.

포항시는 최근 글로벌 경기 불확실성, 미국 철강 관세 부과, 물류 시장 침체 등 복합적인 위기를 맞아 영일만항 이용 확대를 위한 대응책을 마련해 왔다.





AD

손정호 해양수산국장은 "지역 주력산업의 위기를 극복하고 지역 주요 화주 기업들의 영일만항 이용 확대를 위해 글로벌 선사 유치와 신규 항로 개설 등 영일만항 컨테이너 부두 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

포항 영일만항.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>