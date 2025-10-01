고령군, 2026년도 주요업무 보고회 개최… 신규사업 발굴·정책 대응 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 9월 26일과 29일 이틀간 군청 대가야홀에서 각 부서장과 팀장 등이 참석한 가운데 '2026년도 주요 업무 보고회'를 개최했다.

고령군이 2026년도 주요업무 보고회를 갖고 있다. 고령군 제공

AD

이번 보고회는 신정부 정책 기조 변화에 대응해 군정과 연계 가능한 신규사업을 발굴하고, 공공부문 AI 대전환에 따른 스마트 행정과 디지털 혁신사업 추진 방향을 집중 논의했다.

또 2026년 핵심과제 신규사업의 진행 현황을 점검하고, 각 팀장과의 질의응답을 통해 즉각적인 업무 지침과 개선 방향을 공유했다.

신정부의 확장재정 기조 전환에 맞춰 국·도비 확보 전략을 면밀히 검토하고, 주요 사업현장 점검과 보고 체계 확립을 통해 현장 중심 행정의 중요성을 강조했다.

고령군은 2026년을 민선 8기 군정 성과를 완성해야 하는 결정적 시기로 보고, 공약사업과 현안사업을 속도감 있게 추진하는 동시에 상시 공유·점검을 통해 실질적 성과 창출과 정책 추진 동력을 확보할 방침이다.





AD

이남철 군수는 "저성장 기조 고착화와 급격한 인구 구조 변화 등 대내외적 불확실성이 큰 상황에서 내년은 군정 운영의 어려움이 예상된다"며 "이를 극복하기 위해 전략적 시책을 발굴하고 국·도비 확보에 총력을 다해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들고, 고령군을 미래지향적 혁신 도시로 도약시키겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>