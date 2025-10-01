한국투자증권, 자산 이전 이벤트...최대 300만원 백화점 상품권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'한투로 올(ALL) MOVE UP' 이벤트

한국투자증권은 오는 11월 28일까지 영업점 계좌 보유 고객을 대상으로 자산 이전 이벤트 '한투로 올(ALL) MOVE UP'을 진행한다고 1일 밝혔다.

AD

이번 이벤트는 타사 계좌에 보유 중인 금융자산을 한국투자증권 계좌로 이전할 경우 백화점 상품권을 제공한다. 대상 자산은 국내외 주식과 ETF, ETN, 국공채, 특수채, 회사채, 미국 국채 등이며, 이전 자산을 합산한 금액에 따라 최대 300만원 상당의 상품권을 받을 수 있다. 해외주식과 미국 국채는 입고 실적을 1.5배로 인정해 주며, 일부 회사채와 미국 국채는 이벤트 대상에서 제외된다.

입고 금액이 가장 많은 상위 3명에게는 아이폰17 프로, 삼성 비스포크 무선 청소기, 발뮤다 기화식 가습기 등 추가 사은품도 증정한다.

영업점 계좌 보유 고객을 대상으로 ISA 중개형 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 내 ISA 중개형 계좌에 순입금하거나 타사 ISA를 이전한 고객은 금액 구간에 따라 최대 20만원의 백화점 상품권을 받을 수 있다.





AD

모든 이벤트는 별도 신청 없이도 조건 충족 시 참여 가능하며, 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>