하나증권, 연휴에도 해외주식 거래 데스크 정상 운영

하나증권은 추석 연휴 기간에도 손님들이 불편함 없이 해외 주식을 투자할 수 있도록 해외주식 데스크를 정상 운영한다고 1일 밝혔다.

하나증권은 21개 국가의 주식 거래를 지원하고 있으며, 연휴 기간 휴장을 제외한 국가의 거래는 모두 정상 지원한다. 중국 증시는 국내와 동일한 기간 휴장이며 6일은 대만이, 7일에는 홍콩 증시가 휴장이다. 손님들이 온·오프라인으로 불편함 없이 거래할 수 있도록 해외 데스크는 24시간 운영된다.

남택민 하나증권 PWM영업본부장은 "오랜 연휴 기간 발생할 수 있는 해외시장 변동성에 즉시 대처 가능하도록 24시간 데스크 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.





한편, 하나증권은 신규 비대면 손님들을 대상으로 지난달부터 '해외주식 웰컴 이벤트'를 진행하고 있다. 계좌를 개설한 손님 전원에게 30달러 상당의 미국 주식 매수 쿠폰과 1000원 상당의 팔란티어(PLTR) 소수점 주식을 지급한다. 이밖에 미국주식 거래 수수료 전액 면제, 6개월간 달러 환전 우대 혜택 등도 제공한다.





