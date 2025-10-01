양양군, 가을 단풍철 오색지구 교통관리 대책 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 9일까지 불법 주정차 단속·교통질서 확립 집중 추진

강원도 양양군은 가을 단풍철을 맞아 급증하는 탐방객의 안전과 원활한 교통 흐름을 확보하기 위해 지난 29일부터 11월 9일까지(42일간) 오색지구 교통관리 대책을 추진한다.

2024년도 오색령 단풍 모습. 양양군 제공

AD

가을철 설악산 대청봉으로 향하는 한계령 코스와 오색 코스에는 매년 많은 등산객이 몰리고, 주전골과 흘림골 등 인근 탐방로에도 탐방객이 집중된다.

오색공영주차장과 인근 유료주차장에는 대형 55대, 소형 992대 등 총 1047대를 주차할 수 있으며, 오색 관터 주차장에는 대형버스 70대를 수용할 수 있지만, 단풍 절정기에는 교통 정체가 되풀이되고 있다.

이에 군은 양양군 모범운전자회와 양양군 자율방범연합대와 협력해 교통 흐름 개선에 나선다. 주말과 공휴일에는 흘림골탐방지원센터, 관터주차장 입구, 오색삼거리~남설악탐방지원센터 등 주요 지점에 하루 25명가량을 배치하여 44번 국도 및 오색지구 불법 주·정차를 단속하고, 관광객들에게 이용 가능한 주차장을 안내한다.

또한 국토관리사무소 양양출장소 협조로 오색버스매표소~오색령 정상(약 9km) 구간에 임시 규제봉을 설치해 불법 주정차를 차단했으며, 오색령 정상~오색 관터 구간 주요 지점 15곳에는 불법 주정차 단속 현수막을 게시했다. 아울러 양양군과 속초경찰서는 오색령 정상~주전골 구간, 남설악탐방지원센터~오색입구 구간에 이동식 단속카메라를 운영할 계획이다.





AD

군 관계자는 "가을 단풍철 많은 관광객이 방문할 것으로 예상되는 만큼, 이번 교통관리 대책을 통해 쾌적하고 안전한 교통환경을 제공하고, 불법 주정차로 인한 혼잡과 사고 위험을 예방하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>