서울경찰청장, 추석 앞두고 명동·광장시장 치안 점검

박정보 서울경찰청장이 추석 연휴를 앞둔 1일 시민·외국인이 몰리는 명동 관광특구와 광장시장을 찾아 치안 현장 점검에 나섰다.
서울경찰청에 따르면 박 청장은 이날 명동 관광특구·광장시장을 잇달아 둘러보고 추석 명절 종합 치안 대책 활동 상황을 직접 확인했다.
박 청장은 명동 관광특구를 방문해 관광객들을 대상으로 한 폭행, 폭언 등 불법행위에 대해 엄정 대응을 주문했다. 그는 "외국인 관광객들이 대한민국 품격에 걸맞은 안전과 환대를 느낄 수 있도록 세심하게 살펴 달라"고 당부했다.
박 청장은 광장시장 상인들의 애로사항도 청취했다. 경찰은 명절을 맞아 전통시장을 찾는 시민들의 편의를 위해 주변 도로에 한시적으로 주·정차를 허용하기로 했다.
박 청장은 "시민과 관광객 모두가 안심하고 추석 명절을 보낼 수 있도록 기동순찰대 등 경찰력을 집중적으로 배치해 명절 분위기를 해치는 불법행위와 사회적 불안을 조성하는 공공협박죄 등에 무관용 원칙으로 단호히 대응하겠다"고 밝혔다.
변선진 기자 sj@asiae.co.kr
