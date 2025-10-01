서울경찰청장, 추석 앞두고 명동·광장시장 치안 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박정보 서울경찰청장이 추석 연휴를 앞둔 1일 치안현장 점검을 하고 있다. 서울경찰청

박정보 서울경찰청장이 추석 연휴를 앞둔 1일 시민·외국인이 몰리는 명동 관광특구와 광장시장을 찾아 치안 현장 점검에 나섰다.

서울경찰청에 따르면 박 청장은 이날 명동 관광특구·광장시장을 잇달아 둘러보고 추석 명절 종합 치안 대책 활동 상황을 직접 확인했다.

박 청장은 명동 관광특구를 방문해 관광객들을 대상으로 한 폭행, 폭언 등 불법행위에 대해 엄정 대응을 주문했다. 그는 "외국인 관광객들이 대한민국 품격에 걸맞은 안전과 환대를 느낄 수 있도록 세심하게 살펴 달라"고 당부했다.

박 청장은 광장시장 상인들의 애로사항도 청취했다. 경찰은 명절을 맞아 전통시장을 찾는 시민들의 편의를 위해 주변 도로에 한시적으로 주·정차를 허용하기로 했다.





박 청장은 "시민과 관광객 모두가 안심하고 추석 명절을 보낼 수 있도록 기동순찰대 등 경찰력을 집중적으로 배치해 명절 분위기를 해치는 불법행위와 사회적 불안을 조성하는 공공협박죄 등에 무관용 원칙으로 단호히 대응하겠다"고 밝혔다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

