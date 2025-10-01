동두천시, '경기송서(송서·율창)' 보존회 2025년 공연 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박형덕 시장 "동두천시도 전통문화유산 보존·확산 지속적 지원"

경기 동두천시는 지난 28일 보산동 한미우호의 광장 야외무대에서 경기도 무형유산 제54호 '경기송서(송서·율창)' 보존회(보유자 이석기, 회장 김춘경)의 2025년 공연 '경기 송서·율창 '그 화려한 외출''이 성황리에 열렸다고 1일 밝혔다.

2025년 공연 '경기 송서·율창, 그 화려한 외출'. 동두천시 제공

'송서·율창'은 조선시대 선비 문화에서 비롯된 전통 구송(口誦) 예술로, 송서는 한문 경서·고문을 운율에 맞춰 소리 내어 읽는 방식, 율창은 시조나 한시를 장단에 맞춰 읊는 형식을 말한다. 우리 민족의 미의식과 정서가 집약된 소중한 무형문화유산으로 평가된다.

이날 무대는 '맹자 곡속장', '관저장', '강릉 경포대', '전 적벽부' 등 송서·율창 대표 레퍼토리를 중심으로 구성됐으며, 박경남 명인의 가야금 병창, 퓨전 장구 난타팀의 협연, 서경대학교 랩 동아리 'SDR'의 특별 공연이 더해져 전통과 현대가 어우러진 풍성한 프로그램을 선보였다.

보유자 이석기는 환영사에서 "자리를 빛내 주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로도 이 아름다운 소리를 지키고 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





박형덕 동두천시장은 격려사를 통해 "도시의 정체성을 이루는 전통문화의 계승·발전을 위해 애써 주신 보유자와 보존회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "동두천시도 전통문화유산 보존과 확산을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

