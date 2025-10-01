박형덕 동두천시장, 추석 명절 맞아 자율방범대 위문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박형덕 동두천시장은 지난 29일 추석 명절을 앞두고 동두천시 자율방범대를 방문해 위문품을 전달하고 지역 치안과 범죄 예방을 위해 헌신하는 대원들을 격려했다.

박형덕 동두천시장은 지난 29일 추석 명절을 앞두고 동두천시 자율방범대를 방문해 위문품을 전달하고 있다. 동두천시 제공

AD

이날 위문은 자율방범연합대를 시작으로 독수리·백마·올빼미·태풍·번개 자율방범대 순으로 진행되었으며, 박 시장은 방범대원들의 애로사항과 건의 사항을 청취하고 주요 현안에 대한 의견을 나눴다.

박 시장은 "연합대를 포함한 9개 자율방범대 200여 명의 대원께서 시민 안전과 범죄 예방을 위해 꾸준히 애써 주셔서 감사하다"라며"지역을 지키는 든든한 파수꾼으로서 자부심과 긍지를 가지고 앞으로도 활발히 활동할 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"라고 말했다.

권태연 연합대장은 "최근 다양한 지역 행사로 대원들이 고생이 많았다"며"늘 묵묵히 방범 활동에 임해 주시는 대원들께 감사드리며, 앞으로도 시민이 안심할 수 있는 동두천을 만들기 위해 함께 노력하자"고 화답했다.





AD

한편, 동두천시 자율방범대는 야간 방범 순찰과 청소년 선도·보호, 범죄 신고, 지역 행사 지원 등으로 부족한 경찰력을 보완하며 범죄 없는 안전한 지역사회를 만들기 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>