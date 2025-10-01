출연연 PBS 폐지…부처 수요 반영 전략연구사업 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

범부처 협의회 신설, 우수 연구자에 최대 1억2000만원 인센티브

정부가 과학기술분야 정부출연연구기관(출연연)의 임무를 강화하기 위해 범부처 협의회를 신설하고, 2027년 예산부터는 부처 수요를 반영한 기획절차를 운영한다. 또, 연구과제중심제도(PBS) 폐지에 맞춰 새로운 전략연구사업을 통해 인건비를 전액 출연금에서 충당하도록 하고, 기본연구사업은 중장기 역량 확보 과제로 재편한다.

과학기술분야 충연연 정책방향 공청회 포스터. 과기정통부 제공

과학기술정보통신부는 1일 대전 유성구 국립중앙과학관에서 열린 공청회에서 이 같은 '출연연 정책방향' 초안을 공개했다.

PBS는 연구자가 과제 수주로 인건비를 충당하는 제도로, 단기 과제 편중과 연구 파편화를 낳는다는 비판을 받아 왔다. 정부 연구·개발(R&D) 예산이 1999년 3조 7000억 원에서 2023년 31조 7000억 원으로 늘었지만, 과제당 투자 규모는 큰 폭으로 오르지 못했다. 특히 외부수탁 비중이 인건비의 45%에 달하는 출연연이 타격을 크게 받았다.

정부는 외부수탁 구조를 5년간 전략연구사업으로 전환해 인건비 전액을 출연금으로 충당하고, 2030년 이후에는 과제와 인건비를 완전히 분리할 방침이다.

전략연구사업은 임무중심 대형연구단 중심으로, 기본연구사업은 장기 역량 강화 과제로 재편된다. 범부처 협의회가 출연연 임무를 발굴·기획하고 전략연구사업도 정부 수요 기반으로 운영한다. 이를 지원할 전략연구지원센터는 국가과학기술연구회(NST)에 설치된다.

연구자 처우 개선과 성과평가 개편도 추진된다. 현재 출연연 임금총액 상승률은 3.2%에 머물고 연구직 1명당 지원인력도 0.5명에 불과해 인력 이탈이 심각한 실정이다.

정부는 기관운영평가와 연구사업평가를 통합해 보고서 부담을 줄이고, 양호 등급 이상에 대해서는 성과급을 지급한다. 매우우수 등급 연구자에게는 1인당 최대 1억2천만 원 상여금이 신설된다. 초임 연구자 급여 기준도 상향하고 장기적으로는 보수직급체계 표준화도 추진한다.

행정 기능은 NST 중심으로 통합 관리해 효율화를 꾀한다. GPU 공동 활용 등 인프라 통합도 추진된다. 대덕특구 내 공동관리아파트 부지는 산학연 협력 거점으로 개발한다.





과기정통부는 정책 확정 전까지 온라인 설문과 현장 간담회를 통해 의견을 수렴할 방침이다. 구혁채 제1차관은 "PBS 폐지를 통해 출연연이 과제 수주 부담에서 벗어나 임무 중심 국가대표 연구기관으로 도약하길 기대한다"고 말했다. 토론회에서는 연구자와 전문가들이 다양성 보장, 산업계 지원 약화 우려, 부처 의존도 문제 등 개선 과제를 제기하며 출연연의 거버넌스 개선을 주문했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

