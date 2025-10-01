모아라이프플러스, 180억 규모 브랜드 홍보 및 제품 공급계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

코스닥 상장사 모아라이프플러스(총괄대표 윤상호)는 180억원 규모의 브랜드 홍보 및 제품 공급계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약은 모아라이프플러스의 대표 브랜드 닥터스 피지에이(DOCTORS PGA)의 건강기능식품, 기능성 화장품, 뷰티 디바이스 제품을 예원글로벌에이치(대표이사 서은교)의 전국 유통망에 공급하고 제품 브랜드화 및 공동 마케팅을 통해 판매채널을 다변화하는 전략의 일환으로 총 180억원 규모로 체결됐다.

예원글로벌에이치는 기능성 화장품 브랜드 '뷰티로망스'를 중심으로 전국 유통망을 빠르게 확장 중이며, 이번 브랜드 홍보 및 제품 공급계약을 통해 제품 라인업을 다변화하고 시장 점유율 확대를 노리고 있다.

모아라이프플러스는 인플루언서 기반 화장품 쇼핑몰 공식 오픈에 이어 예원글로벌에이치와 대규모 제품 공급계약을 통해 전국 700여개 오프라인 유통망을 확보, 온·오프라인 판매 채널을 다각화해 글로벌 뷰티 헬스케어 기업으로서 입지를 강화하고 있다.





AD

모아라이프플러스 관계자는 "이번 계약과 인플루언서 기반 쇼핑몰 런칭은 유통 구조 혁신의 본격적인 시작"이라며 "온라인과 오프라인을 아우르는 입체적 유통 전략을 통해 브랜드 경쟁력을 한층 높여나갈 것이며 매출 확대 및 순이익 실현에 한 발 다가설 수 있게 됐다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>