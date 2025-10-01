美 연방정부 셧다운 임박…트럼프-민주당 책임 공방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월1일 0시부터

7년 만의 셧다운 현실화

민주당 임시예산안도 부결



미국 정부 셧다운을 막기 위한 공화당 주도 임시 예산안(CR)이 미국 의회에서 부결됨에 따라 셧다운이 임박했다.

AP연합뉴스

미 상원은 셧다운을 피하기 위한 협상 최종일인 지난달 30일(현지시간) 7주짜리 공화당의 CR을 표결에 부쳤으나 찬성 55대 반대 45로 부결됐다. 민주당이 자체 발의한 CR도 표결에 부쳐졌으나 부결됐다.

이에 따라 10월1일 0시1분부터(미동부시간) 정부는 업무를 중단하게 된다. 연방정부 셧다운은 직전 셧다운 이후 약 7년 만이다. 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 12월 22일부터 2019년 1월 25일까지 34일간 연방정부 셧다운이 이어졌다.

러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장은 이날 상원에서 예산안 처리가 불발된 뒤 정부 기관들에 보낸 메모에서 "영향을 받게 될 기관들은 대응 계획을 이제 실행해야 한다"며 연방 공무원들이 1일 출근해 "질서 있게 셧다운 절차를 진행해야 한다"고 말했다.

트럼프 대통령과 민주당은 셧다운의 책임을 두고 서로를 겨냥한 공방을 이어갔다.

트럼프 대통령은 백악관에서 "민주당이 셧다운을 원한다"며 책임을 돌리고 "셧다운이 되면 많은 해고가 있을 것"이라고 경고했다. 그는 민주당이 오바마케어 보조금 지급 연장을 주장하며 임시예산안에 반대하고 있다며 불법 이민자 지원 소수자 정책을 예산 갈등의 원인으로 지목했다.





민주당 척 슈머 상원 원내대표는 이날 의회에서 "셧다운이 몇 시간밖에 남지 않았고, 우리가 원하지도 않고 미국 국민들도 원하지 않는 상황인데, 대통령은 마치 10살짜리 아이처럼 인터넷에서 장난을 치느라 바쁘다"라고 지적했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

