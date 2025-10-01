경찰, '1900억 부정거래' 의혹 방시혁 의장 출국금지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 1900억원 규모의 부당이득 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 출국금지 조치를 내렸다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의를 받는 방 의장에 대해 출국금지 조치했다고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 방 의장은 하이브가 증시에 상장하기 전인 2019년 기존 하이브 투자자들에게 IPO(기업공개) 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 임원들이 출자·설립한 사모펀드 측에 지분을 팔게 한 혐의를 받는다.

이후 IPO 절차가 진행되자 해당 사모펀드 측은 보유 주식을 매각했고 방 의장은 특수목적법인(SPC) 보유 주식의 매각 차익 30%를 하이브 최대 주주에게 지급하기로 하는 사전 계약에 따라 약 1900억원의 이득을 거둔 것으로 알려졌다.





방 의장 측은 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수했다며 법적으로 문제될 것 없다는 입장이다. 앞서 경찰은 지난달 15일과 22일 두 차례에 걸쳐 방 의장을 조사했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

