부산시교육청, ‘청렴콘텐츠 공모전’ 수상작 전시

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 13일부터 24일까지 2주간 본관 1층 소담정 앞에서 '2025년 부산교육 청렴콘텐츠 공모전' 수상작 24점을 전시한다고 전했다.

이 공모전은 지난 7~8월 두 달간 학생·교직원·시민을 대상으로 '일상에서 경험한 청렴 에피소드'를 주제로 ▲미술 ▲사진 ▲동영상 3개 부문에서 작품을 신청받았다.

접수작은 전문가 심사를 거쳐 최종 24편이 수상작으로 선정돼, 부문별 최우수 수상자에게는 지난달 17일 열린 '2025년 청렴 문화의 날' 행사에서 상장이 수여됐다.

전시 작품은 향후 기관과 학교의 청렴 교육자료로 제공돼 청렴 문화 확산을 위한 홍보자료로도 활용될 예정이다.





김석준 교육감은 "이번 전시를 통해 부산교육 가족들의 다양한 청렴 인식을 확인할 수 있었다"며, "청렴을 주제로 한 프로그램과 행사를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

