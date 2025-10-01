LG에너지솔루션, 韓美 비자 활동범위 합의에 "미국 공장 정상화에 최선"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 워킹그룹 첫 회의서 B-1·ESTA 명시

"지원에 감사"…조지아 인력 리스크 완화

미 국무부 "숙련 인력의 핵심 역할 중요"

LG에너지솔루션이 한미 양국이 합의한 '상용 방문 및 비자 워킹그룹' 첫 회의 결과와 관련해 공식 입장을 내놨다. 회사는 "정부의 신속한 지원에 감사드린다"며 "미국 내 공장 건설 및 운영 정상화를 위해 철저하게 준비하고 노력해나갈 것"이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 1일 입장문을 통해 지난달 30일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 한미 상용 방문·비자 워킹그룹 회의 직후 이러한 반응을 전했다. 해당 회의는 최근 조지아주 배터리 합작공장에서 한국 근로자들이 비자 문제로 구금되는 사건이 발생한 뒤, 기업인들의 상용 방문 절차를 명확히 하고 애로사항을 해소하기 위해 마련된 것이다.

미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 지난달 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 풀려난 한국인들은 지난달 4일 미국 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐다. 강진형 기자

양국 대표단은 회의에서 ▲B-1 단기 상용 비자의 활용 범위를 장비 설치·점검·보수 활동까지 명확히 하고 ▲무비자 전자여행허가(ESTA) 이용자에게도 동일한 활동을 허용한다는 점을 분명히 했다. 한국 측에서는 정기홍 재외국민보호·영사 담당 정부 대표가, 미국 측에서는 케빈 김 국무부 동아태국 고위 관리가 수석대표로 참석했다.

또 주한 미국 대사관 내 가칭 '한국 기업 전담 데스크(Korean Investor Desk)'를 설치해 기업 비자 관련 상담을 전담하기로 합의했다. 향후 이 워킹그룹은 주한 미 대사관과 미국 이민세관단속국(ICE), 관세국경보호청(CBP) 등 집행기관 간의 협력체계를 구축하고 추가 애로 해소 방안을 논의해나갈 예정이다.

외교부는 이번 합의에 대해 "한국과 미국은 미국 제조업 부흥에 기여하는 우리 기업들의 안정적 대미 투자를 위해 원활한 인적교류를 제도적으로 뒷받침하는 조치가 필요하다는 인식을 공유했다"고 설명했다.

특히 지난달 조지아주 사태에서 구금된 317명의 한국인 중 170명이 ESTA, 146명이 B-1 또는 B-2 비자를 소지하고 있었던 것으로 알려졌다. 이번 합의는 이러한 사례의 재발을 막기 위한 조치라는 점에서 의미가 크다. 양국은 관련 내용을 담은 '팩트 시트'를 조만간 공개할 방침이다.

미국 이민 단속 당국이 지난달 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상과 사진을 홈페이지를 통해 공개했다. 연합뉴스

전담 데스크는 이달 중 주한 미국 대사관에서 가동될 예정이며, 세부 내용은 미 당국이 홈페이지 등을 통해 안내하기로 했다. 또한 양국은 우리 측 제안에 따라 미국 내 공관과 ICE·CBP 지부 간 상호 접촉선을 구축해 긴밀히 협력하기로 했다. 다만 미국 측은 근본적 제도 개선에 대해서는 "입법적 제약을 고려할 때 쉽지 않은 과제"라며 원론적 입장을 유지했다.





미 국무부는 보도자료를 통해 크리스토퍼 랜도 부장관이 회의 모두발언에서 "한국은 미국의 주요 투자국 중 하나"라며 "한국으로부터의 투자를 환영하고 장려한다는 약속을 재확인했다"고 알렸다. 그는 "투자의 성공을 위해 숙련된 인력의 핵심적 역할을 강조했다"고 덧붙였다.





