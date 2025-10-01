한화비전, 美 보안 전시회서 출입통제 솔루션 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

클라우드 출입통제 'OnCAFE' 첫 공개

AI 인물 재식별 기술 'Re-ID' 선보여

미주 보안 시장 공략 본격 강화

한화비전이 자체 개발한 클라우드 기반 출입통제 솔루션을 글로벌 무대에서 처음 선보이며 통합 보안 시장 공략을 강화하고 있다.

한화비전은 지난달 29일(현지시간) 미국 뉴올리언스에서 개막한 세계 최대 보안 전시회 'GSX(Global Security Exchange) 2025'에 참가해 출입통제, 영상관제, 클라우드 등을 아우르는 엔드투엔드(end-to-end) 보안 솔루션을 전시했다고 1일 밝혔다. 올해 GSX에는 전 세계 500여개 기업이 참여했다.

글로벌 보안 전시회 ‘GSX 2025’에 마련된 한화비전 전시관이 관람객들로 붐비고 있다. 한화비전은 이번 행사에서 자체 개발한 출입통제 솔루션을 처음 공개하며 엔드투엔드 보안 역량을 선보였다. 한화비전 제공

이번에 처음 공개한 출입통제 솔루션 'OnCAFE'는 별도 서버 없이 클라우드에서 시설 출입 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있는 서비스다. 사무실부터 대형 빌딩까지 적용할 수 있으며, 한화비전의 영상관제시스템과 클라우드 기반 영상관제 솔루션과도 연동된다.

한화비전은 또 인공지능(AI) 기반 'Re-ID' 기능을 선보였다. 여러 카메라에 촬영된 영상 속 동일 인물을 주변 환경이나 복장 변화에도 불구하고 식별할 수 있는 기술이다. 이 밖에 AI 칩셋 '와이즈넷9'을 적용한 카메라, 엔비디아 GPU 기반 멀티센서 카메라, 소리를 인식해 알람을 제공하는 오디오 비콘 등도 관람객들의 관심을 끌었다.





한화비전 관계자는 "출입통제 솔루션을 비롯해 최신 AI 카메라와 클라우드 기반 기술로 엔드투엔드 역량을 입증했다"며 "미주 시장을 비롯한 글로벌 통합 보안 시장에서 입지를 더욱 강화하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

