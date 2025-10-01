국민의힘 "몸통은 김민석"…'與 종교단체 동원 의혹' 고발키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송언석 "김 총리 위한 사전 선거운동"

진종오, 1일 전체 녹취록 공개 예고

국민의힘은 1일 특정 종교단체 신도 3000명을 더불어민주당에 대거 입당시켜 내년 지방선거에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹을 받는 민주당 인사 등을 고발하기로 했다.

국민의힘은 이날 오전 국회에서 상임위원장 및 간사단 회의를 열고 해당 의혹을 논의했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "사건의 몸통을 파헤치기 위해선 김 총리에 대한 제대로 된 수사가 필요하다"며 "당 차원에서 이 문제를 수사 기관에 고발하도록 추진하겠다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 1일 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 발언하고 있다. 2025.10.1 김현민 기자

이어 "사안의 본질은 총리의 내년 지방선거를 위한 사전 선거운동"이라며 "서울시의원 개인 문제나 특정 종교단체 문제가 아니다"라고 꼬집었다. 그러면서 "총리는 민생과 국익을 챙기고 국정을 돌봐야 하는데 자신의 다음 선거를 위한 조직 정비에 관심이 가 있다"며 "관세협상도 엉망으로 진행되고 부동산 문제도 끝없이 상승한다"고 지적했다.

해당 의혹을 처음 폭로한 진종오 국민의힘 의원은 민주당을 향해 "이 사안은 민주당 시의원 한 명의 문제가 아니다. 꼬리 자르기를 멈추고 몸통을 밝히라"며 진상 규명을 촉구했다. 김 총리를 향해선 "이번 선거 조작 시도에 김 총리가 연관돼 있는지 직접 밝히라"며 "의혹이 사실이라면 사퇴하라"고 압박했다.

김 시의원이 '서울시 사격연맹 부회장인 녹취록 제보자와 국민의힘의 악의적 조작'이라고 반박한 데 대해서 진 의원은 "제보자인 서울시 사격연맹 부회장과 만난 적도 통화해 본 적도 없다"며 "통일교와 관계있다고 들었는데 통일교에서도 명단 받은 것 아닌지 궁금하다"고 반문했다.

앞서 진종오 국민의힘 의원은 전날 국회에서 기자회견을 열고 민주당 소속 서울시의회 문화체육관광위원회 위원장 김경 시의원이 내년 지방선거에서 김 총리를 지지하기 위해 특정 종교단체 신도 3000명의 명단을 확보해 이들의 당비를 대납하려 했다는 의혹을 제기했다.





진 의원은 이날 해당 의혹에 관한 전체 녹취록을 공개할 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

