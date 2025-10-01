동해시, 재활용 불가 영농폐기물 수거 지원…농가 부담 완화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시는 본격적인 영농철을 맞아 농촌 지역의 쾌적한 생활환경을 조성하고 폐기물의 적정 처리를 유도하기 위해 재활용이 불가능한 영농폐기물 수거·처리 지원사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업의 수거 대상은 영농 과정에서 발생하는 ▲폐부직포 ▲반사필름 ▲점적호스 ▲모판 ▲트레이 ▲차광막 등 재활용이 어려운 영농폐기물이며, 약 10t 규모를 수거할 계획이다.

수거를 희망하는 농가는 10월 중 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 되며, 신청 순서에 따라 수거 대상 마을을 선정한 후 11월 중 순회 수거를 진행할 예정이다.

다만, 올해 수거 물량이 10t으로 한정되어 있어 전 지역 수거에는 한계가 있을 것으로 예상됨에 따라, 시는 사업 종료 후 수거 품목과 수요를 면밀히 분석해 향후 사업 확대 여부를 검토할 방침이다.





윤성규 환경과장은 "깨끗하고 지속가능한 농촌 환경을 위해 올바른 폐기물 배출과 수거에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"며 "앞으로도 영농폐기물 무상 수거 지원 등 다양한 정책을 통해 농가 부담 완화와 영농환경 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.





