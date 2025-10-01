李정부 첫 주미대사에 강경화 前외교장관 임명…여성 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 정부 첫 주한미국대사에 강경화 전 외교부 장관(70)이 임명됐다. 비외무고시 출신으로 유리천장을 깨고 여성으로서는 사상 첫 외교수장에 올랐던 그가 주미대사직도 '여성 최초' 타이틀을 갖게 됐다.

강경화 신임 주한미국대사

외교부는 1일 이 같은 내용의 공관장 인사를 발표했다. 연세대 정치외교학과를 졸업한 강 신임 대사는 1997년 외환위기 당시 고(故) 김대중 전 대통령과 빌 클린턴 미국 대통령의 통화에서 뛰어난 통역 실력을 보이면서 외교가에 이름을 알렸다. 노무현 정부 시기인 2005년 외교부 국제기구정책관을 맡아 역대 두 번째 여성국장으로 기록됐고, 이후 유엔에서 활동하며 한국 여성 중 최고위직에 진출한 인물이다. 반기문 전 유엔사무총장 재임 당시 유엔 인권최고대표사무소 부대표, 유엔 인도지원조정관실 긴급구호 부조정관 등을 역임했다.





이후 2017년 문재인 정부에서 여성으로서는 정부수립 후 처음으로 외교부 장관에 발탁됐고, 현재는 미국 아시아소사이어티 회장 겸 최고경영자를 맡고 있다. 북미 대화 재개 가능성이 제기되는 상황에서 한미 간 대북정책 조율을 책임질 적임자라는 평가다. 당장 이달 말 예정된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한과 한미정상회담 조율에 착수할 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

