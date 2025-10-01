중기중앙회, '2026 노란우산 홍보모델' 20인 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 사연 참가자 재능 발산

중소기업중앙회는 지난 30일 '2026 노란우산 홍보모델 선발대회' 최종결선 무대를 개최하고 총 20인을 선정했다고 밝혔다. 올해로 4회째를 맞은 이번 대회는 소상공인 삶의 이야기를 통해 더욱 친밀한 공감대를 형성하기 위해 노란우산 가입자를 대상으로 진행됐으며, 1500여 명의 지원자가 몰린 가운데 막을 내렸다.

'2026 노란우산 홍보모델 선발대회' 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

광고·미디어 등 각 분야의 전문가가 심사위원으로 참여해 이미지 적합성, 모델 적극성, 호감도 등 노란우산 홍보모델 선정 심사기준에 따라 최종 20인을 선정했다. 대상은 전주에서 9년째 동네 책방을 운영 중인 이지선씨에게 돌아갔다. 이 씨는 "노란우산이란 늘 든든한 힘이 돼주는 친정 아빠와 같은 존재"라며, "책방 홍보를 위해 도전한 대회에서 대상 수상으로까지 이어져 꿈만 같다"라고 수상소감을 밝혔다.

새롭게 선정된 노란우산 홍보모델은 연예인 홍보대사와 함께 ▲2026년 노란우산 TV광고 촬영 ▲유튜브 등 디지털 콘텐츠 제작 ▲행사·공연 등 다양한 노란우산 홍보활동에 참여하게 된다.





오기웅 중소기업중앙회 상근부회장은 "노란우산 홍보모델 선발대회는 사업장 운영으로 바쁜 소상공인들이 잊고 있던 꿈을 실현할 수 있도록 매년 끼와 재능을 발산할 수 있는 무대를 마련하고 있다"며 "노란우산 TV광고 출연부터 디지털 콘텐츠 제작까지 다양한 경험을 즐겁게 할 수 있길 바란다"라고 말했다.





