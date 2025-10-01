불확실성 타파… 입지 경쟁력 확실한 파주 ‘운정 아이파크 시티’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

변동성이 커진 시장에서 어디에 내 집을 마련해야 할까. 경기 침체와 고금리, 대출 규제 강화까지 겹치자, 수요자들은 우수한 분양 성적을 통해 이미 가치가 입증된 지역에 주목하고 있다. 시장이 흔들릴수록, 검증된 지역이야말로 불확실성을 돌파하는 유일한 해답이라는 것이다.

이에 다시금 가치가 부각되는 지역이 있다. 바로 경기도 파주시 GTX-A 운정중앙역 일대다. 이 지역은 최근 2년간 공급된 단지들이 모두 청약에서 완판을 기록하며, 입지 경쟁력을 확실히 각인시켰다.

△운정 자이 시그니처 64.31대 1 △파주 운정신도시 우미린 더 센텀 108.79대 1 △운정3 제일풍경채 371.637대 1 △파주 운정 우미린 파크힐스 44.19대 1 △GTX 운정역 이지더원 60.49대 1 △제일풍경채 운정 126.55대 1로 모두 두자릿 수 이상의 청약 경쟁률을 기록하며 1순위 마감에 성공했다. 이는 불확실한 시장 속에서도 GTX-A 운정중앙역 생활권의 입지 가치는 이미 확고하게 자리 잡았음을 알려준다.

그렇다면, 수요자들이 GTX-A 운정중앙역 생활권으로 몰려드는 이유는 무엇일까? 획기적으로 개선된 서울 접근성과 우수한 정주여건이 뒷받침되기 때문이다. GTX-A 운정중앙역을 이용하면 서울역까지 20분대로 이동할 수 있고, 이마트·롯데프리미엄아울렛·롯데시네마·스타필드빌리지(예정) 등 인프라도 풍부해 편리한 주거 생활을 누릴 수 있다.

GTX-A 운정중앙역 생활권에 대한 높은 관심은 아파트 시세에서도 확인된다. 한국부동산원 부동산테크 자료에 따르면, 파주시 아파트 시세 상위 3개 단지 모두 GTX-A 운정중앙역 생활권에 위치한다. 1위는 한울마을1단지 운정신도시 아이파크로 3.3㎡당 2,218만원을 기록했으며, 2위는 초롱꽃마을13단지 디에트르 더퍼스트(2,092만원), 3위는 초롱꽃마을8단지 중흥S클래스(2,083만원)가 차지했다.

이처럼 청약 성과와 아파트 시세에서 가치를 입증한 GTX-A 운정중앙역 생활권에서, 대규모 브랜드 단지가 공급을 앞두고 있어 기대가 한층 커지고 있다. 바로 HDC현대산업개발이 선보이는 '운정 아이파크 시티'다.

특히, '운정 아이파크 시티'는 GTX-A 운정중앙역 생활권에 진입할 수 있는 마지막 기회로 평가되고 있어 수요자들의 관심을 집중시키고 있다. 운정중앙역 일대는 현재 개발이 마무리 단계에 접어들어 신규 공급을 기대하기는 어려운 상황이며, 남아있는 운정3지구 주상복합 부지들도 3·4블록을 제외한 나머지 블록은 LH 주도로 바뀐 만큼 분양 시기가 불확실하다.

이러한 운정중앙역 일대에서 3,250가구 규모의 브랜드 대단지가 새롭게 공급되는 것은 이례적인 만큼, 희소성과 미래가치를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용 63~197㎡, 총 3,250가구 규모로 조성된다. 단일 블록 아파트로는 파주 운정 최대 규모로 압도적인 스케일을 자랑하며, 아이파크 브랜드가 주는 신뢰감이 더해져 지역 랜드마크로의 자리매김이 예상된다.

HDC현대산업개발, ‘운정 아이파크 시티’ 투시도

여기에 교통망뿐 아니라 생활·교육·자연 환경도 우수하다. GTX-A노선 운정중앙역을 이용해 서울역과 삼성역(예정)을 20분대로 이동할 수 있으며, 자유로, 수도권제2순환고속도로·평택파주고속도로(예정) 등 주요 도로망도 가까워 수도권 전 지역으로의 이동이 수월하다.

단지 앞 초등학교 부지를 비롯해 숲노을초(2026년 3월 개교 예정), 심학중, 심학고 등 교육 인프라도 잘 갖췄으며, 운정신도시 학원가 이용도 용이하다. 심학산과 초롱꽃공원 등 녹지 공간이 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있으며, 일부 세대에서는 한강 조망도 가능하다.

또한 단지가 들어서는 파주메디컬클러스터는 종합병원·혁신의료·바이오융복합단지(예정)와 공동주택, 도시기반시설을 조성하는 대규모 개발사업으로, 향후 의료 편의성 향상은 물론 고용 창출과 상권 활성화 등 직·간접적인 수혜가 기대된다. 인근에는 ICT 기반 산업단지로 개발되는 운정 테크노밸리(예정), 경제자유구역 지정이 추진 중인 교하동(예정)도 자리해 미래가치를 한층 높여준다.

상품성도 차별화된다. HDC현대산업개발은 대단지에 걸맞은 수영장, 사우나, 실내 체육관 등 고품격 커뮤니티 시설을 비롯해 컨시어지, 비대면 의료서비스 등 차별화된 주거 서비스를 도입할 예정이다. 또 약 6만4,000㎡ 규모의 조경 공간을 '시그니처 필드·어반 클러스터·라이프 가든' 등 테마형 정원으로 조성해, 단지 전체를 하나의 공원처럼 누릴 수 있는 주거환경을 선사한다.





'운정 아이파크 시티'의 견본주택은 경기도 파주시 와동동 일원에 마련될 예정이며, 10월 오픈을 앞두고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

