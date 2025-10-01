삼성전자서비스, 추석 연휴에도 5일간 '수리 서비스' 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개천절·대체 공휴일·한글날도 주말케어센터 운영

홈페이지·컨택센터 통해 사전 예약 후

휴대폰 긴급 수리 서비스 이용 가능

4일도 전국 서비스센터 169곳 정상 운영

가전제품 긴급 수리 필요시 출장서비스

삼성전자서비스는 이번 추석 연휴 기간에 스마트폰, 가전제품 긴급 수리 등 애프터서비스(A/S)를 정상적으로 운영한다고 1일 밝혔다.

삼성전자서비스 엔지니어가 휴대폰 관리 방법을 설명하는 모습. 삼성전자서비스 제공

AD

연휴 첫날이면서 개천절인 3일과 추석 다음 날인 7일부터 한글날인 9일까지는 '주말케어센터' 9곳에서 사전 예약을 통해 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 수리 서비스를 이용할 수 있다. 다만 5~6일에는 주말케어센터가 문을 열지 않는다.

주말케어센터 예약은 홈페이지 및 컨택센터를 통해 가능하며 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 삼성강남 서비스센터만 운영 시간이 오전 10시부터 오후 8시까지다. 주말 케어 센터는 삼성강남(서울), 홍대(서울), 중동(부천), 성남, 구성(용인), 대전, 광산(광주), 남대구, 동래(부산)에서 운영되고 있다.

토요일인 4일에는 전국 169곳 서비스센터가 모두 문을 열고 오전 9시부터 오후 6시까지 휴대폰, 태블릿 등 수리 서비스를 제공할 계획이다.

또 연휴 기간 가전제품 고장으로 긴급한 수리가 필요한 경우만 '긴급 출장서비스'도 받을 수 있다. '냉장고 냉동, 냉장 안됨' 등 긴급한 점검이 필요한 증상이 주요 대상이다.

삼성전자서비스는 장기 연휴에 대비해 홈페이지에 제품별 자가진단 방법, 자주 묻는 질문과 스스로 해결방법 등을 게시하고 컨택센터도 비상 당직 체계로 운영할 예정이다.





AD

삼성전자서비스 관계자는 "추석 연휴에도 고객들이 삼성전자 제품을 편리하게 사용할 수 있도록 긴급 서비스를 제공한다. 긴급한 점검이 필요한 경우 예약 후 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>