바바패션 공식몰 바바더닷컴, AI 숏영상 콘텐츠로 패션 쇼핑 경험 혁신

- 바바패션 운영 바바더닷컴, AI 시대 맞아 숏폼 콘텐츠에 AI 기술 도입

- 상품 이미지, 화보 촬영 등에 AI 기술 접목해 효율성 높여

바바패션이 운영하는 온라인몰 바바더닷컴은 AI 기반 숏폼 콘텐츠를 본격 도입하며 패션 쇼핑 경험 혁신에 나섰다. 이번 서비스는 급격히 확대되는 숏폼 영상 소비 트렌드에 대응하고, 고객과의 새로운 소통 방식을 마련해 플랫폼 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 행보다.

바바더닷컴은 상품 썸네일, 정보 제작, 화보 촬영, 캠페인 운영 등 다양한 영역에 AI 기술을 적용하고 있다. 상품 썸네일은 AI를 통해 자동 생성·개선할 수 있으며, 일부 상품 정보 작성에도 AI를 활용해 효율성을 높이고 있다. 또한 가상 모델과 이미지를 활용한 AI 화보 제작을 진행하고, 누구나 손쉽게 숏폼을 제작할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다.

AI 시대에 발맞춘 이러한 서비스는 사용자 반응으로 이어지고 있다. AI 숏영상 도입 이후 바바더닷컴은 플랫폼 내 콘텐츠 소비가 활발해졌으며, 숏폼 영상은 새로운 트래픽 유입 채널로 자리 잡았다. 특히 이용자의 체류 시간과 콘텐츠 참여도가 뚜렷하게 증가하며 긍정적인 평가를 받고 있다.

바바더닷컴은 바바패션이 운영하는 공식 온라인몰로 아이잗바바·아이잗컬렉션·지고트·더아이잗·JJ지고트·더틸버리 등 여성복 브랜드 및 입점 브랜드의 콘텐츠를 AI 시대에 발맞춰 다양한 AI 툴을 활용해 영역을 확장을 모색하고 있다.





한편, 바바더닷컴 기획마케팅 김태은상무는 "바바더닷컴을 통해 AI 숏영상 도입을 넘어, AI 기반 추천과 개인화 콘텐츠까지 영역을 확장해 고객 경험 제공하며, 이를 통해 국내 패션 플랫폼 가운데 AI 숏폼을 선도하는 위치를 확고히 하고, 차별화된 마케팅 모델을 제시함으로써 패션과 AI 융합 시장에서 새로운 성장 기회를 창출할 계획"이라고 전했다.

정진 기자 peng1@asiae.co.kr

