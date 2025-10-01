정은경 장관, '2025 APEC' 정상회의 대비 응급의료체계 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주 화백컨벤션센터·동국대경주병원 등 현장 방문

보건복지부는 정은경 장관이 '2025 APEC 정상회의'가 열리는 경주 화백컨벤션센터(HICO)와 동국대학교경주병원을 방문해 응급의료체계 준비 상황을 점검했다고 1일 밝혔다.

정은경 보건복지부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 의사집단행동 중앙재난안전대책본부회의에 참석, 추석연휴 의료체계 관련 발언을 하고 있다. 2025.10.1 조용준 기자

정 장관은 먼저 화백컨벤션센터에서 정상회의 기간 응급의료 대응 계획을 보고 받고 "정상회의의 성공적 개최를 위해서는 응급의료체계가 빈틈없이 작동하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 APEC 정상회의 협력병원으로 지정된 동국대학교경주병원을 찾아 병상 확보와 의료인력 배치 등 준비 상황을 점검하고, 현장 의료진과 관계자들의 의견을 청취했다. 동국대경주병원은 이번 정상회의 기간에 대비해 기존 20병상인 응급실을 28병상으로 확장하고 전용병동 내 18병상을 새로 추가하는 한편 인공심폐순환기 등 의료장비 14종도 새롭게 추가했다.

이번 정상회의에는 동국대경주병원을 비롯해 안동병원, 부산대병원, 서울대병원 등 경주·경북·부산·울산·대구·수도권의 총 29개 의료기관이 협력병원으로 지정돼 응급환자 발생 시 신속한 이송과 진료를 지원한다.

또 회의 기간 철저한 대응을 위해 정상회의장과 숙소 등 주요 시설에 현장진료소와 이동형 병원을 운영하는 등 현장 의료 지원을 강화한다. 구급차 56대와 헬기 5대를 배치하는 등 신속 이송체계도 마련해 응급환자 발생 시 현장 대응부터 병원 진료까지 이어지는 '원스톱(one-stop) 진료체계'를 구현한다.

복지부는 정상회의 기간 다수의 사상자 발생 가능성에 대비해 24시간 재난의료 모니터링 체계를 가동하고, 재난의료 대응 '관심' 단계를 선제적으로 발령해 비상 대응 태세를 강화할 계획이다.





정 장관은 "이번 APEC 정상회의 참가국 모두가 건강하고 안전하게 머무를 수 있도록 철저히 대비해 달라"며 "환자 이송 과정에서 진료 공백이 발생하지 않도록 하고, 다수 사상자 발생 시 보건소 신속대응반과 재난의료지원팀(DMAT)이 즉각 대응할 수 있도록 만전을 기해 달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

