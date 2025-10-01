정읍시, 추석 앞두고 '가로수 은행열매' 조기 채취

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일까지 진행…"악취·보행 불편 예방"

전북 정읍시가 오는 27일까지 '가로수 은행열매 조기 채취' 작업을 실시한다.

정읍시가 오는 27일까지 '가로수 은행열매 조기 채취' 작업을 실시한다. 정읍시 제공

1일 시에 따르면 이번 작업은 은행의 본격적인 낙과 시기를 앞두고 추석 연휴 동안 악취와 보행 불편을 예방하기 위해 추진됐으며 가로수관리원과 전문 장비를 활용, 열매가 땅에 떨어지기 전 진동수확기와 열매 수거망으로 일괄 채취·처리하는 방식으로 진행된다.

대상지는 ▲연지사거리~내장사거리 회전교차로 ▲정읍교~주천삼거리 ▲삼화그린아파트~제일고사거리 ▲박동교차로~정읍역사거리 ▲샘골터널~샘골다리 ▲천변로 시기주공 앞 ▲황토현사거리~사거리 슈퍼 ▲2공단 근린공원~영산초 등이다. 이 구간 내 열매가 열리는 암나무 600여주가 집중 관리 대상이다.

특히 시민 통행 불편이 많은 버스정류장, 횡단보도, 상가 밀집 구간을 우선적으로 정비하고, 충정로(연지사거리~내장사거리 회전교차로) 구간부터 집중 채취 작업이 이뤄진다.





시 관계자는 "조속히 은행나무 열매를 집중 채취해 악취와 미끄럼 사고를 사전에 차단하고 시민 불편을 최소화하겠다"며 "추석 연휴 기간 방문객과 시민 모두가 쾌적하고 안전한 가을 거리를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

