한정애 "김현지, 국감 안 나올 이유 없어…野 문제 삼으면, '나가겠다' 할 듯"

조정식 의원 "출석 필요 없다" 반대

국민의힘 반발로 증인 채택 연기

한정애 더불어민주당 정책위의장은 1일 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 운영위원회 국정감사 출석과 관련해 "안 나올 이유는 없다"면서 출석 가능성을 열어뒀다.

한 정책위의장은 이날 MBC 라디오에 출연해 김 실장이 국감에 출석할 것 같냐는 질문에 대해 "그렇다"며 "부속실장이 국감장에 나온 적은 없지만 그럼에도 불구하고 야당에서 마치 그거 하나가 이번 국정감사의 목표인 것처럼까지 한다면 당사자가 '제가 나가겠다', 이렇게 할 것 같다"고 언급했다.

민주당에서 이 문제를 먼저 꺼낼 수 있냐는 질문에 "당에서도 얘기할 수 있다"면서 "마치 이상한 방식으로 자꾸 문제를 제기하고 있기 때문에 그런 것들이 해소될 필요도 있다"고 덧붙였다.

한정애 더불어민주당 정책위의장이 25일 국회 의원회관에서 열린 '더불어민주당 보이스피싱 TF 출범식 및 당정협의'에서 발언하고 있다. 2025.9.25 김현민 기자

앞서 지난달 24일 운영위 전체회의에서는 김 부속실장(당시 총무비서관)이 국감 증인에 빠져 있는 문제로 국민의힘이 반발해, 국감 증인 채택이 미뤄졌다.





물론 민주당 내에서는 김 실장이 출석할 필요가 없다는 주장도 나온다. 조정식 민주당 의원은 SBS 인터뷰에서 "출석할 필요가 없다"고 말했다. 그는 총무비서관에서 부속실장으로 자리를 옮긴 것에 대해선 "정부가 바뀐 다음에 인수위가 없이 시작해서 당장 시급한 총무비서관 일을 맡아서 정신없이 일해 왔다"며 "대통령실이 이제 안정이 되면서 어쩌면 본래의 자리로, 대통령을 가까이서 보좌하는 부속실장으로 옮긴 것"이라고 설명했다. 국감에 대해서는 "비서실장, 정책실장, 안보실장 등 3실장이 주무 책임자이기 때문에 3실장을 통해서 운영위 국정감사를 충실하게 할 수가 있고 따져 물을 수 있다"고 말했다.





