대신파이낸셜그룹, 소아암환우 돕기 단체 헌혈 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혈액부족 해소·소아암 환우 자발적 돕기 나서

임직원 상당수 참여"사회공헌 활동 확대할 것"

대신파이낸셜그룹이 소아암 환우를 돕기 위한 임직원 단체 헌혈에 나섰다.

대신파이낸셜그룹은 지난달 29일부터 30일까지 2일간 대신파이낸셜그룹 본사 앞 헌혈 버스에서 임직원 단체 헌혈을 진행했다고 1일 밝혔다.

이번 헌혈은 그룹 사회공헌 활동의 일환으로 혈액 부족을 해소하고 소아암 환우를 돕기 위해 기획됐다. 이번 헌혈에는 총 150여명의 임직원이 참여했으며, 기부한 헌혈증은 소아암 환자에게 전달될 예정이다.

이밖에도 대신파이낸셜그룹은 국민 암센터 발전기금 지원, 이른둥이 아동 지원사업, 신생아 환아 건강증진 사업 등 국민 보건 증진을 위한 각종 사회공헌 활동을 십여 년째 이어오고 있다.





AD

유혜령 대신증권 인프라서비스부장은 "다가오는 추석을 앞두고 뜻깊은 시간을 보내고자, 그룹 사회공헌 활동의 일환으로 단체 헌혈을 기획했다"며 "임직원들의 참여도와 만족도가 높아 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 진행해 나갈 것"이라고 말했다.

대신파이낸셜그룹이 지난달 29일부터 30일까지 2일간 대신파이낸셜그룹 본사 앞 헌혈버스에서 임직원 단체 헌혈을 진행했다. 대신증권

AD





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>