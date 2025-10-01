구리 아파트·다세대 주택 화재 잇따라…3명 중상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교문동 15층 아파트 화재 80대 노모 50대 아들 중상

다가구 주택 지하 1층 불 70대 남성 상반신 2도 화상

경기 구리시에서 새벽에 아파트와 다가구주택에 잇따라 불이 나 3명이 중상을 입었다.

1일 오전 4시 23분쯤 화재가 발생한 경기 구리시 교문동의 아파트 화재 현장 모습. 경기북부소방재난본부 제공

1일 소방 당국에 따르면 이날 오전 4시 23분에는 인근 18층짜리 아파트 14층에서 불이 났다.

이 불로 화재 세대에 거주하던 80대 모친은 전신 2도 화상을 입었으며, 아들은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다.

이 화재로 아파트 주민 100여명도 긴급 대피했다.

소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 지휘차 등 장비 38대와 인력 90여명을 투입해 진화에 나섰고, 이날 오전 5시 7분 불을 모두 껐다.

1일 오전 4시 23분쯤 화재가 발생한 경기 구리시 교문동의 다가구주택 지하 1층 화재 현장 모습. 경기북부소방재난본부 제공

같은 날 오전 3시 35분쯤 구리시 교문동의 다가구주택 지하 1층에서 불이 나 20분 만에 진화됐다.

이 불로 70대 남성이 상반신에 심한 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료 중이다

또한 건물에 있던 주민 4명이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

소방 당국은 소방관 등 인원 34명과 장비 12대를 동원해 진화작업에 나섰고, 화재 발생 약 20분 만에 불을 완전히 껐다.





경찰과 소방 당국은 자세한 화재 규모를 파악 중이다.





