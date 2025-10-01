양종희 KB금융 회장, 금융소비자보호 강화 대책 회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 계열사 금융소비자보호총괄책임자(CCO) 총출동



양종희 KB금융 회장. KB금융 제공

AD

KB금융그룹이 전 계열사 금융소비자보호총괄책임자(CCO)가 참여하는 금융소비자보호 강화 종합대책회의를 실시한다고 1일 밝혔다.

양종희 KB금융 회장이 주관하는 이번 회의는 지난 9월 선제적으로 시행된 소비자 보호 가치체계의 수립 후속 조치로, 금융소비자 보호를 위한 구체적인 실행 방안 마련하기 위한 자리다.

KB금융은 영국 금융감독청(FCA)의 '소비자 의무'를 토대로, 고객 중심 경영 철학과 현장 경험을 반영해 '소비자의 권익을 최우선 가치로 삼는 금융'이라는 원칙을 담은 소비자 보호 가치체계를 새롭게 수립한 바 있다.

금융소비자보호 거버넌스(운영방식) 강화, 고난도상품 판매 정책 등의 보완을 위한 이번 체계 수립은 취약계층을 포용하고 금융 수요자를 보호하고자 하는 정부의 소비자 중심 금융으로의 대전환 기조에 맞춘 것이다.

이날 회의에서는 ▲ 계열사 실태평가 종합관리, 내부통제 현장점검 등 '지주회사의 소비자 보호 총괄 기능 강화' ▲ CCO의 권한을 강화하는 '소비자 중심의 성과평가지표(KPI)' 설계 ▲ '소비자 중심의 상품 프로세스' 개정 ▲ 데이터의 심층 분석에 기반한 '체계적 민원 관리' ▲ 보이스피싱 등 금융사기 예방을 위한 '통합 대응체계' 마련 등 그룹사 전체의 소비자 보호 체계를 강화하기 위한 중요 추진 과제의 구체적 실행 방안이 논의될 예정이다.





AD

KB금융 관계자는 "앞으로도 모든 영업 현장에서 소비자에게 실질적인 권익과 신뢰를 제공할 수 있도록 운영 시스템과 조직 문화를 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>