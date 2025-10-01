SKT, 2030 겨냥 자급제 통신 브랜드 '에어' 출격

13일부터 개통 가능

유심 단독 가입·셀프 개통·앱 중심 고객 관리 차별화

LGU+ ‘너겟’ 등 2030 자급제 시장 본격 확대

SK텔레콤이 2030 세대를 겨냥한 자급제 전용 통신 브랜드 '에어(air)'를 새롭게 내놨다. 통신 요금 부담을 낮추면서도 간결한 가입 절차와 포인트 혜택을 강화한 디지털 전용 서비스다. 기존 온라인 채널 'T다이렉트' 요금제와는 별도로 운영하며, 실속형 소비와 간편함을 중시하는 젊은 세대를 정조준한다는 전략이다.

1일 SKT는 자급제 단말 고객을 대상으로 유심·이심 단독 가입 서비스인 '에어'를 론칭한다고 밝혔다. 오는 13일부터 개통이 가능하며, 요금제는 고객 선호가 높은 5G 데이터 구간 6종으로 단순화했다. 월 2만9000원(7GB)부터 5만8000원(무제한)까지 구성해 불필요한 부가혜택을 제거하고 요금을 낮췄다. 모든 요금제는 기본 제공 데이터를 소진한 뒤에도 추가 과금 없이 지정 속도로 데이터를 이용할 수 있다.

'에어'의 차별화 포인트는 앱 기반의 편의성과 포인트 시스템이다. 고객은 에어 앱에서 만보기, 밸런스 게임 등 다양한 미션을 수행해 포인트를 적립할 수 있으며, 이를 요금 납부(월 최대 5000포인트)나 1000여종의 상품권 구매에 활용할 수 있다. 개통과 해지, 상담, 부가서비스 가입까지 앱 하나로 가능하도록 설계해 디지털 네이티브 세대의 사용성을 고려했다. 24시간 고객센터를 운영하고, 향후 AI 챗봇 상담도 도입할 계획이다.

SKT는 이번 브랜드 출시로 통신 미니멀리즘을 내세운다. 복잡한 요금제와 혜택 구조를 단순화하고, 핵심 기능만 남긴다는 것이다. 부가서비스 역시 로밍, 컬러링, 스팸 차단, 유심 보호 등 수요가 높은 항목만 남겨 선택지를 최소화했다.

업계에서는 SKT의 행보가 자급제 시장 확대 흐름과 맞물린 것으로 보고 있다. 이미 LG유플러스가 지난 2023년 '너겟(Nerget)'이라는 자급제 전용 온라인 브랜드를 내놓고 MZ세대를 공략하고 있다. 너겟은 단말 없이 유심만 가입할 수 있는 구조로, 가족·지인 결합 할인과 전용 멤버십 서비스인 '엑스템' 등을 앞세워 차별화를 시도했다. 통신사들이 연이어 젊은 층 전용 디지털 브랜드를 꺼내든 만큼, 자급제 시장을 둘러싼 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.





유영상 SKT CEO는 "에어는 2030 고객이 기존 통신 서비스에서 느낀 불편을 꼼꼼히 살펴 개통부터 해지까지 모든 경험을 새롭게 구성한 서비스"라며 "디지털 세대의 특화된 요구를 충족시키는 틈새 전략과 혁신을 통해 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.





