트래블월렛 "추석 전 외화충전 급증…엔화·유로·달러순"

"中·아이슬란드·이집트 결제도 늘어"

외화 결제 핀테크 기업 트래블월렛은 추석 연휴를 앞두고 외화 충전과 카드 발급량이 전년 대비 급증했다고 1일 밝혔다.

지난달 15~28일 데이터를 분석한 결과 엔화가 전체 외화 충전 거래액의 67%를 차지했다. 전년 대비 55% 증가한 수치다.

유로(28%), 미국 달러(19%), 베트남 동(13%), 중국 위안화(9%) 등이 뒤를 이었다.

증가율 높은 외화는 중국 위안화, 아이슬란드 크로나, 이집트 파운드 등이었다.

위안화는 충전 거래액이 120% 이상, 건수는 2.2배 이상 늘었다. 아이슬란드 크로나 거래액은 124%, 이집트 파운드는 97% 증가했다.

카드 발급 지표도 상승세를 보였다. 스마트 현금자동입출금기(ATM)를 통한 실물 카드 발급은 전년 대비 120% 이상 늘었다. 전체 카드 발급 건수도 전월 동기 대비 10% 증가했다.





김형우 트래블월렛 대표는 "앞으로도 고객이 더 편리한 글로벌 결제 경험을 누리도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

