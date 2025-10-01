키크, JDC공항면세점서 팝업스토어 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팝업서 4종 신제품 공개

키크는 다음 달 27일까지 제주국제공항 JDC면세점에서 팝업스토어를 진행한다고 1일 밝혔다.

키크는 공기·열·자외선 등 자연 요소를 활용한 자체 섬유 기술을 기반으로 일상과 여행에 적합한 기능성 제품을 선보이고 있다. 이번 팝업에서 키크는 ▲에어 브리프 백 V2 ▲에어 블로우피쉬 백 V2 ▲에어 멀티 미니 파우치 ▲샤인 지갑 등 총 4개의 신제품 라인업을 공개한다.

제주국제공항 JDC공항면세점 키크 팝업스토어 전경. 커버써먼

특히 샤인 지갑은 자외선(UV)에 반응해 색상이 변하는 컬러체인지 원사를 적용한 제품이다. 햇빛에 노출되면 키크 로고 색상이 달라지는 제품으로, 이번 팝업에서 단독 판매한다.

팝업스토어는 추석 연휴를 시작으로 약 두 달간 운영되며, 팝업스토어 개장을 기념해 면세가 10%에 추가 특별 할인 프로모션을 실시한다.





이재호 커버써먼 대표는 "앞으로도 자연 친화적 기술을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 편리하게 만드는 제품 개발에 주력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

