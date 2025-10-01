영월군, 팔흥교 개통식 성료…중부내륙 관문 역할 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 영월군에 따르면 상류 지역 집중호우 시 반복되는 교량 침수로 주민들이 통행불편을 겪던 기존 팔흥교를 2021년 11월 15일 재해위험개선지구로 지정하고 정비사업을 추진하여 1일 개통식을 개최했다.

영월군청 전경.

국가하천 한강으로 장마철 집중호우 시 매년 여러 차례 교량이 침수되어 군은 2022년부터 총 204억원(국비50%)으로 팔흥교를 현재 주요 공정을 완료했다.

팔흥교 교량 290m, 접속도로 350m 등 정비를 통해 재해 위험 요인 해소를 추진하였으며, 현재 92% 공정률로 주요 공정을 마무리해 주민들의 안전한 통행로를 확보했다.

앞으로 10월 남은 공정인 기존 팔흥교 철거를 시작하여 12월 팔흥교 재해위험개선지구 정비사업을 완료할 예정이다.





김해원 건설과장은 "매년 반복되는 침수로 주민들이 통행에 불편을 겪었으나, 본 팔흥교 교량 주요 공정 마무리 및 개통을 통해 사회기반시설 구축으로 정주여건이 개선됐다"며 "앞으로도 신설 팔흥교가 팔괴2리 농어촌도로 확포장사업으로 국가지원지방도 88호선과의 접근성 개선은 물론 향후 영월~제천 고속도로와 더불어 경북 영주시, 봉화군, 충북 단양군으로 이어지는 중부내륙의 관문 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

