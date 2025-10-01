LG에너지솔루션, 韓美 비자 활동범위 합의에 "미국 공장 정상화에 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 워킹그룹 첫 회의서 B-1·ESTA 명시

"지원에 감사"…조지아 인력 리스크 완화

LG에너지솔루션이 한미 양국이 합의한 '상용 방문 및 비자 워킹그룹' 첫 회의 결과와 관련해 공식 입장을 내놨다. 회사는 "정부의 신속한 지원에 감사드린다"며 "미국 내 공장 건설 및 운영 정상화를 위해 철저하게 준비하고 노력해나갈 것"이라고 밝혔다.

미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 지난달 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 풀려난 한국인들은 지난달 4일 미국 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐다. 강진형 기자

LG에너지솔루션은 1일 입장문을 통해 지난달 30일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 한미 상용 방문·비자 워킹그룹 회의 직후 이러한 반응을 전했다. 해당 회의는 최근 조지아주 배터리 합작공장에서 한국 근로자들이 비자 문제로 구금되는 사건이 발생한 뒤, 기업인들의 상용 방문 절차를 명확히 하고 애로사항을 해소하기 위해 마련된 것이다.

양국 대표단은 회의에서 ▲B-1 단기 상용 비자의 활용 범위를 장비 설치·점검·보수 활동까지 명확히 하고 ▲무비자 전자여행허가(ESTA) 이용자에게도 동일한 활동을 허용한다는 점을 분명히 했다. 조지아 사태와 같은 일이 재발하지 않도록 비자 범위를 두고 공식적인 해석 기준을 세운 것이다.





또 주한 미 대사관 내 '한국 기업 전담 데스크(Korean Investor Desk·가칭)'를 설치해 기업 비자 관련 상담을 전담하기로 합의했다. 향후 이 워킹그룹은 주한 미 대사관과 미국 이민세관단속국(ICE), 관세국경보호청(CBP) 등 집행기관 간의 협력체계를 구축하고 추가 애로 해소 방안을 논의해나갈 예정이다.





