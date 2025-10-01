중기부, AX 이끄는 혁신 AI 스타트업 오픈이노베이션 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한성숙 장관, ‘AI 스타트업 간담회’ 주재

중소벤처기업부는 1일 인공지능(AI) 스타트업인 뤼튼테크놀로지스를 방문해 'AI 스타트업 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 유망 AI 스타트업 대표와 함께 제조 등 4대 핵심 도메인의 AI 스타트업 대상 오픈이노베이션 지원 강화를 논의하기 위해 마련됐다.

간담회는 국가 AI 전략위원회 산업 AX 분과위원인 최재식 인이지 대표의 '글로벌 AX 기술 동향 발표'를 시작으로, 뤼튼테크놀로지스의 '소상공인 대상 AI Agent 기술'과 뷰노의' X-ray 등 의료 데이터 학습 AI를 통한 건강관리 솔루션 기술' 시연이 이어졌다. '도메인 AI 스타트업 지원 정책'에 대한 애로 및 건의사항 답변도 진행됐다.

간담회에 참석한 AI 스타트업 대표들은 중기부가 제조, 바이오 등 분야별 가치사슬을 기반으로 대기업 등 수요기업과 AI 스타트업 간 맞춤형 매칭과 협력 등 오픈이노베이션을 강화해, AI 스타트업이 AX 기술을 검증하고, 성과 창출과 판로를 확대할 수 있는 역할을 해 줄 것을 주로 건의했다.

향후 중기부는 제조, 바이오·헬스, 콘텐츠, 금융 등 4대 도메인 AI 스타트업 육성을 위해 도메인별 가치사슬에 최적화된 대기업 등 AI 수요기관을 발굴하고, AI 스타트업과 협업을 지원하는 오픈이노베이션을 강화할 계획이다.





한성숙 중기부 장관은 "AI는 산업 구조와 기업의 혁신을 이끌고 삶의 질을 높일 수 있는 주요 수단이며, 이 중심에는 세상에 없던 아이디어를 바탕으로 혁신을 만들어내고, 새로운 가능성을 열어가는 AI 스타트업이 있다고 생각한다"면서, "중기부는 앞으로 핵심 산업과 기업, 소상공인의 AI 대전환을 주도할 혁신 AI 스타트업 육성을 위해 분야별 수요기관과 오픈이노베이션을 중심으로 다양한 정책 수단을 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

