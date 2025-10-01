LG전자 인도법인, 14일 상장…주당 공모가 최대 18000원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12조원 이상 기업가치 평가 전망

최대 1.8조 원 조달, 미래성장 가속화

조달 자금 활용처로 미래투자 가능성

LG전자는 인도증권거래위원회(SEBI)로부터 인도법인 상장 최종 승인을 받아, 자사의 인도법인이 오는 14일 현지 증권시장에 상장된다고 1일 공시했다.

지난달 30일 이사회를 통해 매각이 의결된 인도법인 지분 15%의 공모가 밴드(범위)는 1조7384억원~1조8350억원 선으로 최종 결정됐다고도 전했다.

다만 회사는 실제 처분금액이 이보다 높은 수준으로 결정될 수 있을 것으로도 보인다고 덧붙였다. 공모가 최상단으로 결정되는 경우, LG전자 인도법인은 최대 12조원 이상의 기업가치를 평가받게 된다. 이는 인도 증시에 상장된 피어 그룹(비교기업)의 시가총액 규모와 비교하더라도 상당히 높다. 미국 가전기업 월풀의 경우, 인도법인의 시가총액은 약 2.4조원 수준이다. 인도 타타그룹 계열의 가전기업인 '볼타스'는 약 7조2000억원이다.

주당 공모가는 1만7000원(1080루피)~1만8000원(1140루피)이다. 처분 예정일은 오는 13일, 최종 상장일은 이보다 하루 뒤인 14일로 결정됐다.

앞서 LG전자는 인도법인 상장을 위해 필요한 절차를 밟아왔다. 지난해 12월 상장예비심사서류를 제출하며 상장 준비를 본격화했고 지난 3월에는 SEBI로부터 상장 예비승인을 받았다. 이에 따라 당초에는 이르면 올 상반기 중 상장이 진행될 것이라는 전망이 나왔지만, 4월 말 인도 증시를 포함한 글로벌 시장 변동성 등을 고려해 상장 일정에 신중을 기해 왔다. 지난달 30일에는 이사회를 열고 회사가 보유하고 있는 인도법인 주식 15%(1억181만5859주)를 처분하기로 결정했다.

LG전자 인도법인 상장은 신주발행 없이 지분 15%를 매각하는 구주매출로, 조달 금액이 100% 본사로 유입되는 방식으로 이뤄진다. 이자비용 등 금융 리스크 없이 대규모 현금 조달이 가능해 큰 폭의 재무건전성 개선을 기대할 수 있다.

LG전자의 기업공개(IPO)로 일시에 유입되는 조 단위 자금을 어디에 활용할지에 대해서도 업계의 이목이 집중되고 있다. 지분투자, 인수합병(M&A) 등 미래성장 차원의 투자 여력 확보 쪽이 유력한 것으로 전해진다.

LG전자가 최근 선택과 집중 기조 아래 기업간거래(B2B) 등 질적 성장 영역을 중심으로 포트폴리오 재편에 나서고 있는 만큼 5년, 10년 후 경쟁우위를 달성하겠단 목표 아래 유망 영역을 중심으로 미래성장 가속화와 본원적 경쟁력 강화 관점의 투자에 나설 것으로 예상된다. 또한 확보자금의 일부는 주주가치 제고에 활용될 것으로도 보인다.

LG전자는 인도 가전시장에서 영향력을 지속적으로 확대해왔다. 1997년 인도 시장 진출 이후 28년간 인도 전역에 걸쳐 철저한 현지 완결형 사업체제를 구축했다. 현재 LG전자는 인도에 2개 생산기지와 51개 지역 사무소, 780여 개 브랜드숍을 운영하고 있다. 인도 남부 스리시티 지역에는 기존 노이다, 푸네 공장에 이은 세 번째 생산기지도 구축하고 있다.





인도 가전시장은 14억 인구와 높은 경제성장률로 고속 성장이 기대되는 곳으로 평가받는다. 가전 보급률이 낮아 무궁무진한 성장 가능성이 잠재돼 있다는 분석도 있다. 주요 가전 보급률은 냉장고 40%, 세탁기 20%, 에어컨 10% 수준에 머무는 것으로 파악된다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

