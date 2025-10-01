금산군, 10월 '금산사랑상품권' 캐시백 적립률 15%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인당 30만원 적립한도

사진=금산군 제공

금산군이 9월부터 적용한 금산사랑상품권 캐시백 적립률 15%를 10월에도 유지한다. 1인당 적립 한도는 30만 원이다.

상품권 15% 캐시백 유지는 주민 호응과 정부의 지역사랑상품권 정책 기조를 반영해 추진하며 민족 최대 명절인 추석을 맞아 명절 선물 구입 및 제수용품을 해야 하는 주민들의 부담을 줄일 것으로 예상된다.

금산사랑상품권은 스마트폰 앱 지역상품권 착(chak)을 통해 상품권을 구매한 뒤 가맹점에서 결제하면 되며 지역 음식점·병원·학원·미용실 등 약 2900개 가맹점에서 사용할 수 있다.

캐시백 적립은 종이 상품권은 적용되지 않고 모바일·카드 상품권에서만 이뤄진다.





이서윤 경제과 담당자는 "금산사랑상품권 캐시백 적립은 소비만 해도 혜택을 받을 수 있다"며 "지역 경제 활성화에도 도움이 되는 상품권을 많이 이용해 주시길 바란다"고 말했다.





