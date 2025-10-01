마산소방서, 추석 명절 주택용 소방시설 설치 캠페인 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산소방서는 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 롯데마트 양덕점과 이마트 마산점에서 주택용 소방시설 설치 캠페인을 실시했다.

마산소방서, 주택용소방시설 설치캠페인.

지난 9월 30일 이뤄진 캠페인은 주택용 소방시설 자율 설치 문화를 확산하고, 국민이 안전한 고향 집을 만드는 데 직접 동참할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

주택용 소방시설은 소화기와 단독경보형 감지기로 화재 시 신속한 대피와 초기진화를 돕는 기초 소방시설로, 지난 2017년 2월부터 소방시설이 설치된 아파트와 기숙사를 제외한 모든 주택에 설치가 의무화됐다.

홍보 기간은 9월 26일부터 10월 9일까지 14일간으로, 마산소방서 홈페이지 및 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.





장창문 마산소방서장은 "추석 명절을 맞아 고향 집이 안전할 수 있도록 주택용 소방시설 설치에 시민 여러분들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

