앳홈, 김치냉장고 시장 정조준…미닉스 '더 시프트' 출시

슬림한 디자인에 넉넉한 수납력도 확보

실속 있는 제품 선호하는 라이프스타일 반영

오는 12일까지 사전예약…13일 공식 출시

앳홈 미닉스가 신제품 미니 김치냉장고 '더 시프트(The Shift)'를 출시한다고 1일 밝혔다.

이번에 선보이는 미니 김치냉장고는 음식물처리기를 잇는 미닉스의 차세대 기대작으로, 변화하는 김치 식문화와 소비자 라이프스타일을 반영했다고 회사 측은 설명했다. 대용량 저장에서 벗어나 필요한 만큼만 소비하는 흐름이 자리잡고 있으며 가전 선택에서도 부피가 큰 제품보다는 실속 있는 제품을 찾는 경향이 두드러지고 있다는 분석이다.

미닉스 신제품 슬림형 김치냉장고 '더 시프트'. 앳홈

미닉스 '더 시프트'는 이러한 변화를 반영해 폭 360㎜ 두 뼘의 콤팩트한 사이즈로 공간 효율성을 잡았다. 정밀한 온도 제어를 위해 직접 냉각 방식을 채택하고, 냉기 순환팬, 듀얼 센서 인버터 온도제어 기술을 적용해 김치를 최적의 상태로 보관할 수 있도록 했다.

기존 김치냉장고의 단점으로 지적돼 온 성에 발생 문제를 보완하기 위해 전원 차단 시 녹은 물이 자연 배수되도록 설계했다. 백김치부터 묵은지까지 최적 보관 온도를 원터치로 조절하는 3단계 보관 모드, 냉기 유출을 최소화하는 2중 실리콘 패킹 도어, 저소음 설계 등 다양한 기능을 갖췄다.

용량은 2~3인 가구에 최적화된 39ℓ다. 김치 약 6포기 분량의 3ℓ 김치통 6개를 보관할 수 있으며, 김치 외에도 500㎖ 캔맥주 최대 48캔과 생수병 최대 40개를 보관할 수 있다.

미닉스 관계자는 "'더 시프트'는 단순히 작은 김치냉장고가 아니라, 변화하는 라이프스타일에 맞춘 새로운 김치 보관 해법으로 김치 식문화의 기준을 바꾸는 제품이 될 것"이라고 했다.





한편 앳홈은 이날부터 12일까지 쿠팡에서 사전예약 판매를 진행할 예정이다. 공식 출시일은 13일이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

