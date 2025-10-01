JW이종호재단, '2025 기초과학자 장학생' 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

JW중외제약의 공익재단인 JW이종호재단은 기초과학 분야 연구자들의 안정적인 연구 환경 조성을 위해 '2025 기초과학자 장학생'을 오는 31일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

'기초과학자 장학생'은 연구자들이 생활비 부담에서 벗어나 연구에만 집중할 수 있도록 주거지 임차료(월세)를 지원하는 사업이다. 국내 제약업계에서 최초로 기획된 해당 프로그램은 올해로 6년째 이어지고 있으며, 지금까지 총 56명의 장학생을 배출했다. 지난해에는 12명의 연구자가 선발돼 주거비 지원을 받고 있다.

지원 대상은 국내외 석·박사 통합 3년 이상 또는 박사과정에 재학 중인 기초과학 분야(생명과학·의료공학·의약화학) 내국인 연구자다. 해외 거주 연구자도 지원할 수 있다. 신청자는 연구 에세이, 미래 성장계획서, 연구계획서 등 소정의 서류를 작성해 JW이종호재단 이메일로 제출하면 된다.

재단은 서류 심사와 심층 면접을 거쳐 오는 12월 4일 최종 합격자를 발표할 예정이다. 합격자는 학위 취득 목적의 연구 기간을 고려해 최대 3년간, 연 최대 800만 원 한도 내에서 거주지 임차료를 지원받게 된다.

'2025 기초과학자 장학생' 선발과 관련한 보다 자세한 사항은 JW이종호재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.





JW이종호재단 관계자는 "기초과학은 인류의 건강과 산업 발전을 뒷받침하는 토대이자 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "JW이종호재단은 미래 과학계를 이끌어갈 젊은 연구자들이 안정적인 환경에서 창의적인 연구 성과를 낼 수 있도록 든든한 후원자가 되겠다"고 말했다.





