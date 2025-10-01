현대약품, 칸데사르탄·에스암로디핀 조합 '칸데바로정' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고혈압 환자 복용 편의성·안전성 충족

현대약품이 고혈압 치료 성분인 칸데사르탄실렉세틸과 에스암로디핀베실산염을 조합한 복합제 '칸데바로정'을 출시했다고 1일 밝혔다.

칸데바로정의 주요 성분인 칸데사르탄은 혈압 강하 작용이 우수한 ARB 계열 약물이며, S-암로디핀은 CCB계열 약물이다. 기존 S-암로디핀과 R-암로디핀이 1대1로 섞인 혼합물에서 혈압강하 효과가 있는 S-이성질체만을 분리하여 기존 암로디핀 대비 부종 등의 부작용 위험을 낮췄다. 두 성분의 조합을 통해 보다 안정적이고 효과적인 혈압 관리가 가능하다.

이번에 현대약품에서 출시된 칸데바로정은 8/2.5mg, 16/2.5mg, 16/5mg 세 가지 용량으로 구성됐다. 단독요법으로 혈압 조절이 충분하지 않은 본태성 고혈압 환자에게 처방할 수 있다. 두 성분을 단일 제제로 통합해, 기존에 각각 복용하던 환자들의 복약 편의성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

현대약품은 이번 '칸데바로정' 출시로, 베타블로커 계열 대표 제품 '현대테놀민정', CCB 제제 '바로스크정', ARB, CCB 복합제 '에이치포지정'과 함께 포괄적인 고혈압 치료제 포트폴리오를 구축하게 됐다. 이를 통해 고혈압 치료제 시장 내 경쟁력을 한층 강화한다는 방침이다.





현대약품 관계자는 "칸데바로정은 고혈압 환자들의 복용 편의성과 안전성을 동시에 충족시킬 수 있는 제품"이라며 "특히 기존 암로디핀 제제를 복용하던 환자들의 부작용 부담을 줄이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

