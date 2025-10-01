산업통상부 출범 첫 전략…'제조업·통상 결합·지역균형' 3대 축 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출범 첫 메시지는 '성장'

M.AX 얼라이언스에서 RE100 산단까지

'산업통상부' 비전 제시

김정관 산업통상자원부 장관이 24일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 주한외국인상공회의소 간담회에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자

AD

김정관 산업통상부 장관이 '산업통상부'라는 새 이름으로 출범한 뒤 첫 행보로 미래 성장 전략을 제시했다. 제조업 도약, 산업·통상 결합, 지역균형발전을 축으로 우리 산업의 '진짜 성장'을 이끌겠다는 비전이다.

김정관 산업부 장관은 1일 서울 한국프레스센터에서 열린 역대 장관 초청 간담회에서 "글로벌 무역질서의 급격한 변화와 중국의 추격, 생산성 하락 등 복합 위기에 직면한 우리 산업이 진짜 성장을 이루려면 3대 전략에 집중해야 한다"고 밝혔다.

그가 제시한 3대 전략은 ▲제조업 도약을 위한 'M.AX 얼라이언스' 본격화 ▲산업·통상 정책의 유기적 결합 ▲지역균형성장을 위한 '5극3특 성장엔진' 육성이다.

먼저 지난달 10일 출범한 '제조 AX 얼라이언스'를 중심으로 AI 팩토리 선도모델을 개발·보급하고, 로봇·드론 등에 임바디드 AI를 접목하는 등 생산성 혁신을 추진한다. 김 장관은 "AI와 제조업의 융합을 통해 생산성을 한 단계 도약시키겠다"고 강조했다.

또 산업과 통상을 아우르는 결합 전략을 제시했다. 대미 관세 협상 대응과 함께 주요국과의 전략적 협력을 강화하고, 글로벌 사우스와의 네트워크를 넓히는 한편, 해외투자에 따른 국내 공동화를 막기 위해 '마더 팩토리' 전략을 추진한다. 김 장관은 "외국인 투자 역시 단순 자본 유치가 아닌 핵심 기술 확보 차원에서 접근하겠다"고 설명했다.

지역균형성장도 핵심 과제로 꼽혔다. 전국을 다섯 개 초광역 권역으로 나누어 각각의 전략산업을 집중 육성하고, 동시에 세 개 특화 거점을 지정해 규제 완화·금융 지원·혁신 인프라를 패키지로 제공하는 구상이다. 정부는 이를 통해 수도권과 비수도권의 격차를 줄이고, 재생에너지가 풍부한 지역에는 RE100 산업단지를 조성해 지역을 글로벌 친환경 산업 거점으로 키운다는 목표다.

이날 간담회에는 이봉서 전 상공부 장관, 박재윤·정해주 전 통상산업부 장관, 윤진식·이희범·김영주 전 산업자원부 장관, 최중경·홍석우 전 지식경제부 장관, 주형환·성윤모·문승욱·방문규·안덕근 전 산업통상자원부 장관 등 모두 13명이 참석했다. 참석자들은 "산업통상부의 역할이 그 어느 때보다 막중하다"며 "국익 최우선 원칙에 따라 대미 협상에 임하고, AX 전환과 첨단산업 육성, 공급망 안정화에 속도를 내야 한다"고 조언했다.

한편, 김 장관은 이날 오전 한국중견기업연합회에도 방문해 최진식 회장과 만나 업계 현안을 논의했다. 그는 "미국의 관세 조치와 기술혁신이 우리 산업의 체질 개선을 요구하고 있는 상황에서 중견기업의 역할이 어느 때보다 중요하다"며 "중소에서 중견, 중견에서 대기업으로 이어지는 성장 사다리가 원활히 작동하도록 맞춤 지원을 강화하고 성장을 가로막는 규제를 개선하겠다"고 밝혔다.





AD

아울러 산업 현장에서 여전히 발생하는 안전사고와 관련해 "사전 예방이 기업 활동에 장기적으로 도움이 된다"며 기업의 자발적 안전투자를 유도할 인센티브 방안을 관계부처와 협의하겠다고 강조했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>