에쓰오일, 울산 온산공장 에너지경영시스템 '국제 인증' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 절감·온실가스 감축 효과 기대

환경·안전·에너지 인증 '통합 관리' 추진

에쓰오일(S-Oil)이 울산 온산공장에서 국제적인 에너지 관리 기준을 충족했다는 공인을 받았다.

에쓰오일은 지난달 25일 온산공장이 국제표준화기구(ISO) 에너지경영시스템 국제 표준인 ISO 50001 인증을 공식 획득했다고 1일 밝혔다. 이번 심사는 한국품질재단이 맡았다. 정유·석유화학 업계의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 강화를 위한 중요한 성과로 평가된다.

심환승 공장혁신 조정부문장(왼쪽)과 송지영 한국품질재단 대표가 지난달 25일 에쓰오일 울산 온산공장에서 열린 ISO 50001 에너지경영시스템 인증 기념식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 에쓰오일

AD

ISO 50001은 기업이 에너지를 체계적으로 관리하고 효율을 지속해서 개선하도록 규정하고 있다. 경영진의 리더십 아래 목표를 설정하고 성과를 검증하며 지속적인 개선 활동을 추진해 에너지 비용 절감과 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있다.

에쓰오일은 지난해부터 에너지경영시스템 구축을 본격화해 이번 인증을 획득했다. 이를 통해 온산공장의 에너지 효율성과 비용 경쟁력을 높이고 에너지 집약도를 낮출 것으로 기대된다.

심환승 공장혁신·조정부문장은 "이번 인증은 회사가 에너지 관리 체계를 한 단계 도약시킨 성과"라며 "앞으로도 에너지 효율화와 ESG 가치 제고를 위해 적극적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.





AD

에쓰오일은 이미 ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영) 인증을 보유하고 있으며, 향후 세 인증을 통합 운영해 심사 효율성을 높이고 글로벌 수준의 ESG 관리체계를 강화할 계획이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>