[특징주]에이피알, 연일 사상 최고가 행진…장중 26만원 터치

에이피알이 닷새째 상승행진을 지속하며 사상 최고가를 또다시 갈아치웠다.

1일 오전 9시11분 현재 한국거래소에서 에이피알은 전일 대비 1만500원(4.20%) 오른 26만500원에 거래되고 있다. 장중 26만2500원까지 오르며 사상 최고가를 다시 썼다.

올해 3분기 실적 기대감이 주가를 밀어올리는 것으로 풀이된다. 증권가에서는 에이피알의 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌 것으로 보고 있다. 이승은 유안타증권 연구원은 "에이피알의 3분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 118% 증가한 3800억원, 영업이익 234% 늘어난 910억원을 기록해 영업이익 기준 컨센서스(증권사 전망치 평균) 844억원을 상회할 것"이라며 "성장의 핵심은 화장품 매출 확대, 미국·일본·유럽 중심 해외 레벨업, 채널 다변화에 따른 안정화"라고 설명했다.





NH투자증권은 에이피알의 3분기 실적을 매출액 116% 증가한 3770억원, 영업이익 230% 늘어난 900억원으로 추정했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "3분기에 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다"면서 "4분기 역시 온라인과 오프라인 채널 동시 확장 구간으로 전분기 대비 최대 실적을 경신할 것으로 기대된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

