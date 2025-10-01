OK배정장학재단, 하반기 장학생워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15기 장학생 장학증서 수여

역대 장학생 졸업증서 수여식

OK금융그룹 계열사들이 출연한 OK배정장학재단은 '2025 하반기 OK배정장학생 워크숍'을 진행했다고 1일 밝혔다.

2025 하반기 OK배정장학생 워크숍에서 1~15기 장학생들과 재단 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. OK금융그룹

워크숍에는 새롭게 선발된 15기 OK배정장학생과 1~14기 역대 장학생 등 총 126명이 참여했다.

행사 첫날 진행된 수여식에서는 하반기 새롭게 합류한 15기 장학생들에게 장학증서를 수여했다.

15기 장학생은 향후 졸업까지 국내 최대 생활비 장학프로그램 OK배정장학금을 통해 매달 최대 200만원의 장학금을 받게 된다.

재단은 졸업생들에게도 졸업장을 수여했다.

디지털헬스케어기업 웰트 강성지 대표가 '커리어 및 비전 설계'를 주제로 강연했다.

재단 이사인 신각수 전 주일대사는 '2020년대 세계의 흐름과 젊은이들의 사명'이라는 주제로 청년들에게 메시지를 전했다.

최윤 OK금융그룹 회장은 "재단 장학금을 버팀목 삼아 더 넓은 세계를 향한 배움과 도전을 이어가길 바란다"며 "앞으로도 장학생들이 세계 무대에서 활약하며 사회에 기여하는 인재로 성장하도록 재단이 전폭적인 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.





OK배정장학재단은 OK배정장학금(국내 대학·대학원생), OK글로벌장학금(해외), OK중·고럭비장학금, OK골프장학금 등 장학사업을 운영하고 있다. 지금까지 장학생 8000여명을 대상으로 한 장학사업에 약 320억원을 지급했다. OK배정장학금은 2018년 1기 모집 후 지금까지 약 511명의 장학생을 배출했다.





